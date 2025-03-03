香港宣布：全體公務員凍薪 砍1萬人！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-03 11:00

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為因應連年財政赤字，香港在最新《財政預算案》中提出力度頗大的嚴控開支措施，全體公務員凍薪，且本屆政府任期內削減約 1 萬個職位。

據《界面新聞》上周六（1 日）報導，香港財政司司長陳茂波在 2 月 26 日發表新一份《財政預算案》，提出加強版財政整合計畫：第一、嚴格管控公共開支；第二、善用政府資源；第三、適度開源。

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在強化財政整合計畫下，港府將成本管控率先指向公務員，提出 2025/26 財政年度所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪；未來兩個財政年度內，公務員編制每年減少 2%，預計本屆政府任期內削減約 1 萬個職位。

「凍薪」即停止加薪。在「高薪養廉」制度下，香港公務員歷來有每年提薪一次的傳統。如 2024/25 年度，高、中、低層和首長級公務員上調 3% 薪酬，涉及約 90 億港元開支。

過去 26 年，香港公務員曾有 5 次停止加薪，例如 SARS 非典、2008 年金融海嘯及新冠肺炎疫情期間。

自 2021/22 財政年度起，港府已經維持公務員編制零增長，當時的編制約 19.6 萬個。截至 2024 年底，已降低到 19.1 萬個，實際人數為 17.2 萬人。

公務員薪酬是財政開支的重要部分。香港公務員事務局數據顯示，2023/24 財政年度用於公務員、資助機構的薪酬及相關開支約 1,562 億港元，佔政府經營開支 25.98%。

陳茂波表示，凍薪經過了多方面考慮，包括以下三點：

第一、香港經濟過去兩年持續增長，預期今年仍保持增長；

第二、就業市民的收入也在增加，就業人士的薪金實質增加了 2.4%，現時勞工市場仍然偏緊，未來仍有加薪空間；

第三、需要有方向、有步驟、有系統地逐年削減政府開支。

根據規劃，未來三年，連同前一年的減幅，四年合計會削減 7% 開支。港府計劃在兩年之內恢復經營賬目平衡，之後實現盈餘。

另外，未來三個財政年度內，所有政府部門需要每年減少 2% 開支。為了完成節流目標，不同部門也推出相應措施，如香港教育局從 2025/26 學年起取消為中小學和幼兒園學生提供的 2,500 港元學生津貼，香港勞工及福利局調整了「兩元兩折」長者乘車優惠。

「這個控制成本力度在近年來是最大的。」西班牙對外銀行亞洲首席經濟學家夏樂說，背後是港府對財政赤字的性質判斷出現了深刻變化，從暫時性問題轉變為結構性問題。