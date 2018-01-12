【豐銀投顧】錯把回檔當反轉 現在發現已太晚

股市就像爬山，不像火箭。火箭是一路直衝到目的地，爬山是中途可能暫時休息甚至先退到低處 (有水處) 先紮營，待蓄足精力之後再持續攻高。因此我們可以知道就算是多頭趨勢，中間也必然會滲雜許多的紅、黑 k 棒，這其實無礙於趨勢的走向，不必過份的解讀。且這一波從 12 月底往上直衝速度極快，本來就容易先休息且慢下速度來，但卻有好事者或是一路看空者抓住這一、二天的黑 k 棒不放，過份的解讀、放大這一、二根 k 線的重要性，結果今天又出現大漲走勢，豈不是又無法解釋？再說了，台灣的投資人總喜歡研究技術分析，卻不願意多著墨一點時間在國際情勢及總體經濟的發展。應知這一波台股的急漲，是因國際資金快速湧向亞股而來。在股市之中，資金的力量勝過一切，資金要來就是會漲，不管你當時的景氣有多差、技術線型有多難看，甚至是你討厭的人執政，要漲就是要漲。但投資人似乎不喜歡動腦筋，只想要用有限的技術分析框架來解讀全部的盤勢，其結果就又像今天的紅 k，被軋了才知道自已錯了，豈不讓人遺憾？

就像在 12 月初時，有許多人斷言說，10-12 月是台股的「頭部」，而 8-10 月是「左肩」，而 1、2 月將打出一個「右肩」，然後台股在 2018 年就將走出一段長空行情。結果從 12/27 到 1/9 短短 9 個交易日，在國際資金的催動之下，馬上就破了這個「頭肩頂」的大局，而且未來還要再創高，回頭想想這些什麼勁線 10600、11/30 的跳空缺口壓力、甚至是月 kd 死亡交叉、週 macd 翻黑到頭來根本完全沒有用。而且還害你沒做到這一波的元月行情就算了，說不定還害您放空賠大錢！過去學的技術分析，在這邊反而變成一種賺錢的阻礙，豈不讓人痛心？筆者對未來 (元月份) 的盤勢仍然看好，只是未來的趨勢並非如火箭盤直升外太空，而是如同爬山一樣震盪向上的格局，切記！趨勢並未轉變，紅包行情不要錯過！

豐銀投顧 李世新 分析師