精華擴產啟動！年底前產能增三成 今年營收挑戰雙位數成長

隱形眼鏡大廠精華 (1565) 受限產能不足，去年第四季營收季減 7.3%，由於新台幣升值恐產生數千萬元的匯損，獲利表現有壓力。不過，今年 1 月起擴產啟動，第一季預計新增 4 條產線，將帶動營收挑戰新高，年底前將新增 20 條產線，擴產幅度超過 3 成，配合北美客戶 Hubble 訂單成長，今年營收將有雙位數成長，EPS 更有機會賺超過四個股本。董事長陳明賢日前表示，隱形眼鏡是消費品，全球市場每年約 5-6% 有機成長，這個行業是最真的行業，一秒就可辨識好壞，不好用保證可以退貨。2017 年所有客戶的訂單都成長，但受限產能不足，沒辦法備貨。今年在新產能投產下，營收將重回成長。



精華表示，相較去年第三季有暑期工讀生支援，第四季人力回到常態，加上工作天數較少、新台幣升值，單季營收 16.4 億元，較前一季衰退 7.3%，預估毛利率持穩，不過，由於 12 月新台幣急升，預估需認列數千萬元的匯損，將侵蝕獲利表現。全年營收 64.17 億元，較前一年同期小減 0.63%，每股盈餘約 30-32 元。



新擴的 12 條產線將在 1 月開始陸續投產，第一季預計先投產 4 條線，後續人力招募多少就擴多少，希望第三季前能完成 12 條產線的擴充，第四季還有 8 條新產線將投產，今年目標新增 20 條產線，總產能從 58 條線增至 78 條線，相較去年產能增加超過 3 成。



精華指出，為了改善這二年產能趕不及訂單的情況，根據客戶預期規劃的訂單評估，很可能 12 條產線投產後，第四季產能就不夠，也因此，董事會決議再增 8 條產線，以因應美國客戶的成長。美國客戶去年前三季營收占比為 7%，今年占比將增至雙位數。



在新增產能貢獻下，法人預估，第一季營收有機會挑戰去年第三季高峰，且日幣去年底走強，補貼金額降低，有助首季的獲利表現，單季獲利有機會挑戰新高，每股盈餘上看 9-10 元，全年每股盈餘更將挑戰 41 元。



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