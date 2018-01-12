無畏匯損衝擊，拓凱去年營收成長，今年Q1訂單無虞

【財訊快報／陳品親報導】碳纖維複合材料大廠拓凱 (4536) 自結去年 12 月營收 5.98 億元，年增 6.52%、月增 11.54%；拓凱表示，若以原幣（美元）計價，去年全年營收有逾 8% 的年增率，惟受匯損衝擊，累計全年營收為 63.15 億元，年增 1.59%，仍呈年成長態勢，成長動能主要來自球拍、自行車以及航太醫療產業訂單增溫，今年首季訂單無虞，看好全年營收可有雙位數成長。拓凱大客戶 HONDA JET 之小型商用客機訂單今年由原本 1 個月 4～5 架，增至 5～6 架，金額也由原本的 200 萬美元，倍增至近 400 萬美元，看好今年整體航太訂單至少可成長逾 20%。



而子公司新弘洲生產自行車精密模具及注塑機，今年可望轉虧為盈、達雙位數成長，挹注公司營運動能。



另外，拓凱子公司新凱董事會先前通過，將投資至少 1 億元人民幣，於廈門廠內興建兩座新廠，用於生產飛機內裝板材等複合材料，拓凱表示，目前計畫於第三季動工，2019 年底前有望完工。



拓凱先前向中科申請三期后里基地租地建廠，預計投資 1 億美元（約新台幣 30 億元）興建複材廠，以擴大營運規模，擬於第三季啟動投資，最快後年可開始貢獻營收，投資效益可期。



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