股后寶座激戰 精華一度奪得 台股再見三千金

大立光 (3008-TW) 儘管近期跌勢不輕，但是股王地位屹立不搖，反倒是股后精測 (6510-TW) 地位卻遭精華 (1565-TW) 強力挑戰，精華早盤一度衝高到 1025 元，超過精測，驚醒精測連忙反彈，台股再度出現三千金個股。

台股今日走勢平淡，但高價股暗潮洶湧，面對精華強勢進逼，精測早盤先以 1025 元開出，一度漲到 1025 元，超越精測股價，首度登上股后寶座，不過隨即精測再度回神，拉高到 1030 元重新奪回股后寶座。

由於美國及日本訂單強勁，精華今年二度宣布擴產，日前宣布將投入 4 億元將擴增 8 條新產線，預計明年第 3 季前投產，有望成為明年營收新動能；另外精華今年 3 月也宣布投資 5.18 億元擴增 12 條線，預計今年底、明年初投產。

精華隱形眼鏡是台灣最大、全球第 5 大隱形眼鏡製造商，營收比重以日本最高，約 61%，主要為 Seed 和 Hoya 等品牌客戶代工，台灣佔營收比重約 16%；歐洲約 9%；中國及北美各約 7%，另外在台灣則有自有品牌「帝康」。

若投資人看好精華後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：精華中信 75 購 01(733146-TW)、精華國泰 75 購 01(733116-TW) 與精華永豐 74 購 02(732726-TW)。