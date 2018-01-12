給小英聽？宋楚瑜談蔣經國治國領導十大特質

在前總統蔣經國逝世 30 周年前夕，曾經擔任蔣經國秘書 14 年的親民黨主席宋楚瑜出版新書「蔣經國秘書報告」，說明蔣經國治國領導十大特質，他與現在的國家或政黨領導人一起共勉。

宋楚瑜說，蔣經國的領導十大特質中，首先是「善用權力、律己律下」。蔣經國對待身邊的人，考核非常嚴格，雖然嚴格馭下，卻又對待部屬十分貼心與關愛。第二、「兼聽則明、慎謀能斷」，蔣經國不被小圈圈包圍，重視人才，也懂得拔擢人才。蔣經國對各方面的意見都聽取，既不偏聽，也不會偏向一邊。

第三、蔣經國「權責分明、考核管理」，在那個威權過渡的時代，尤其重視吏治清明，最不願意見到握有權力者蠅營狗苟。第四「傾聽民意、照顧弱勢」，蔣經國直探民隱，讓農村與偏遠地區也擁有都市的出路與機會。蔣經國很重視民眾來信，他透過「函件小組」靈活運作，讓民意直達政府。

第五「節用愛民、不勞民傷財」，蔣經國在當年物質貧乏的台灣，帶頭在夏天拆掉冷氣機，身穿青年裝到處跑基層，跟人民站在一起，傾聽各方民意。第六「民生經濟、照顧普羅」，蔣經國對民生物價感同身受，責無旁貸，要求對於基層低收入民眾的基本物資或喜好品，絕對不能漲。

蔣經國的其他領導特質，第七是「民本政治、人民第一」、第八「改革得法、輕重有度」、第九「慮深謀遠、不懼不惑」，最後是「堅此百忍、穩健把舵」。宋楚瑜說，蔣經國能忍人所不能忍，但他不是委曲求全的忍，也不是屈意、或和稀泥的忍，而是為了大局而忍。宋楚瑜說，蔣經國的十個領導特質有個政治核心，就是民本、均富、廉能、公義、心中有百姓，他提供給各界參考。

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