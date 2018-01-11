〈大立光法說〉Q4每股賺64.18元 全年EPS達193.66元登頂

股王大立光 (3008-TW) 今 (11) 日召開法人說明會，在去年第 4 季毛利率以 71.69% 創新高之下，推升單季稅後純益以 86.09 億元創新高，單季每股純益 64.18 元，累計全年稅後純益 259.77 億元，也創歷史新高，每股純益為 193.66 元。

大立光今日公布去年年第 4 季獲利，營收達 160.88 億元，毛利率 71.69%，稅後純益 86.06 億元，每股純益為 64.18 元，大立光主要受惠高規格鏡頭的出貨量增加，加上產品組合優勢，毛利率季增 3.99 個百分點，年增 3.73 個百分點，第 4 季稅後純益季增 10.8%，年增 1.76%。

大立光 2017 年全年營收 531.28 億元，毛利率 69.38%，稅後純益為 259.77 億元，營收年增率 10%，毛利率年增 2.77 個百分點，稅後純益年增 14.27%，每股純益 193.66 元，也創新高紀錄。

就大立光全年的產品組合來看，1000 萬畫素以上產品約占 70% 到 80%，800 萬畫素以上產品約占 10% 到 20%，500 萬畫素產品以上約占 0 到 10%，其他產品約占 0 到 10%。

大立光股價今天收盤報 3730 元，以今天盤中最低價作收，創近一年收盤新低價，較昨日下跌 45 元或 1.19%，成交量 834 張。