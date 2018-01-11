〈大立光法說〉1、2月營收逐月降 不排除較去年同期衰退 全塑鏡頭仍是主流

股王大立光 (3008-T 今 (11) 日召開法人說明會，執行長林恩平在答覆法人詢問時指出，今年 1、2 月營收預期將逐月下滑，累計前 2 月業績，不排除較去年同期的 72.24 億元衰退；至於市場擔憂玻璃 + 塑膠變焦手機鏡頭發展，他認為，全塑膠鏡頭仍是主流，表現將不比玻璃 + 塑膠鏡頭差。

大立光今日召開法說會，法人關注，去年大立光前 2 月營收 72.24 億元，較 2016 年同期 52.65 億元成長 37.2%，今年又有中部精密機械園區二廠陸續進駐設備帶動，效益發揮更是焦點，不過林恩平僅回答，前 2 月營收「不排除較去年同期衰退」答覆。

針對目前市場對於「G+P」(玻璃 + 塑膠) 的變焦手機鏡頭可能崛起，市場擔憂此舉恐影響大立光目前在以全塑膠鏡片生產的手機鏡頭市占率，林恩平對此指出，全塑膠鏡頭目前仍是市場主流，從 NTF(光學解析數) 表現來看，全塑膠鏡頭表現不見得比「G+P」鏡頭差，甚至可能超越。

至於大立光中部精密園區二廠完工，並陸續進駐新設備，林恩平指，大立光是依照客戶給予的預估訂單數進行產能擴充，目前仍依規劃進行中，新產能開出主要在提供目前各旗艦手機產品搭載率日益增加的高規格鏡頭，若有多餘產能才為中階鏡頭產品提供更多產能。

林恩平也指出，以製造商角度，大立光也不排除為客戶生產由客戶端設計的手機鏡頭。

在車載鏡頭方面，林恩平指出，目前車載鏡頭受限對高溫的承受程度，而採用玻璃鏡片，從目前市場需求端來看，研磨玻璃鏡片已可因應車載鏡頭所需，但由於認證時間長，大立光在此領域仍在努力中。

大立光第 4 季營收 160.88 億元，毛利率 71.69%，稅後純益 86.06 億元，每股純益為 64.18 元，主要受惠高規格鏡頭出貨量增加，加上產品組合帶動。

大立光 2017 年全年營收 531.28 億元，毛利率 69.38%，稅後純益為 259.77 億元，營收年增率 10%，毛利率年增 2.77 個百分點，稅後純益年增 14.27%，每股純益 193.66 元，創新高。

大立光去年 12 月營收下滑 48.78 億元，較 11 月衰退高達 13.14% 之下，法人在今天法說會中，明顯關心今年第 1 季淡季業績表現，林恩平僅答覆，今年累計前 2 月業績不排除較去年同期衰退。

大立光股價今天收盤 3730 元，收在今日最低價，也創近 1 年收盤新低，較昨日下跌 45 元或 1.19%，成交量 834 張。法人進出方面，外資賣超 58 張、投信賣超 18 張，自營商沒有進出，三大法人合計賣超 76 張。