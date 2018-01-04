中國外交部評螞蟻金服收購失利：希望美方提供公平環境

摘要：外交部發言人稱，中美經貿合作的本質是互利共贏，希望美方能為中國企業赴美投資興業提供公平的、可預期的環境。稍早新華社英文評論稱，若美國政府在貿易問題上一意孤行，中國可能採取反制措施。

針對螞蟻金服收購速匯金失利，中國外交部發言人稱，希望美方提供公平、可預期的環境。

1 月 3 日本周三的例行記者會上，針對「據報導，美國以擔憂美國公民數據安全性為由，拒絕了螞蟻金服收購美國速匯金的申請。中方對此有何評論？」的提問，中國外交部發言人耿爽回答：

「我們多次說過，中美經貿合作的本質是互利共贏的。中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則，在遵守當地法律法規的基礎上對外開展投資合作。同時，我們也希望美方能為中國企業赴美投資興業提供一個公平的、可預期的環境。

我們願同美方本着相互尊重、合作共贏的精神，推動兩國經貿合作不斷取得更大發展。這符合兩國和兩國人民利益。」

耿爽回應的是北京時間周三一早傳出的消息。速匯金宣布，因未能獲得美國外商投資委員會（CFIUS）的批准，同意放棄與螞蟻金服合併。

速匯金 CEO 當時稱，自近一年前首次宣布與螞蟻金服的交易以來，地緣政治環境發生了很大變化。

此後，周三新華社發表的英文評論提到，美國政府在周二以國家安全問題為由拒絕了螞蟻金服與速匯金的合併，「由於兩國之間的貿易緊張局勢升級，一些中國企業在美國碰壁並不奇怪。」

評論強調，2018 年中美可能經歷一段坎坷的貿易之路。若在貿易問題上美國政府一意孤行，中國可能採取反制措施。

評論最後指出，若中美之間的懷疑和緊張情緒加劇，將給兩國人民造成高昂代價。維護兩國貿易關係穩定，需要以沉着和實用主義態度。

『新聞來源／華爾街見聞』