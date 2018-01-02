〈車市〉2017全年掛牌數衝12年新高 本田、賓士拿成長王

儘管 2017 年台灣車市一度銷售衰退，但進入下半年消費旺季後倒吃甘蔗，全年新車總掛牌數衝出亮眼成績單達 444669 台，不僅較去年高基期續增 1.1%，更創 12 年來銷售新高紀錄；前 10 大車商中，銷售成長幅度最高的是 HONDA(本田)，銷售年增幅 24.5%，而台灣賓士成長幅度也有 12.3%，雙雙成為國產和進口車年度銷售成長王。

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 指出，去年車市漸入佳境，主要是持續受惠政府政策的推動，包含舊換新貨物稅補助政策、以及交通部鬆綁計程車車身型式限制，再加上各車廠紛紛推出重量級新車，並加重促銷力道搶市有成。

其中，豪華車占比持續攀高，去年全年豪華車市銷量達 79042 台，不僅再創新高，年增幅 5.3% 也優於整體車市成長幅度，占總市場比率已高達 17.8%。

HYUNDAI 跌出前 10 大車商 LEXUS 取代進榜 前 9 名不變

觀察各大車廠，今年前 10 大車商中，成長幅度最高的車商是 HONDA，全年新車掛牌數 34071 台，年增 24.5%，市占 7.7%，總銷量排名第 4；而豪華進口車商 Benz 成長幅度居次，年銷 28017 台，年增 12.3%，總銷量排名第 5，與去年相比排名均未改變。

不過，和泰車代理的 TOYOTA 和 LEXUS 合計銷售 128084 台，雖維持龍頭地位，但年減 8.2%，合計市占率下滑至不到 3 成，僅剩 28.8%；排名第 3 的裕日車 (2227-TW)Nissan 全年掛牌數 42631 台，年減 4.7%，市占率 9.6%；前 3 大車商中僅中華 (2204-TW) 三菱維持正成長，年增 4% 至 48248 台，市占率 10.9%。

前 10 大車商中，比較特別的是就連 MAZDA 和進口豪華車 BMW 也較去年衰退，其中，MAZDA 年銷 22359 台，年減 5.7%，BMW 年銷售 18820 台，年減 1.3%，排名分別為第 6、第 8。

另外，納智捷全年銷售 14982 台，年減 8.4%，但維持第 9 名的位置；至於三陽 (2206-TW) 代理的韓國 HYUNDAI 全年銷量 12003 台，年減 8.5%，跌出前 10 大車商位置，由 LEXUS 年銷 14462 台拿下第 10 名。