政院：不補休就是給加班費 雇主不能拖延

勞基法昨天 (10 號) 完成三讀，但外界對新法「加班換補休」的規定很有意見，認為雇主可以藉著拖延補休，最後讓勞工拿不到加班費也沒辦法補休，行政院今天 (11 號) 表示，這是錯誤、扭曲的解讀，加班換補休的發動權在勞工，雇主不能拖延，如果雇主不同意補休，就是要給加班費，而且在一年內就要處理，不會出現外界認為可能會發生的狀況。

勞基法完成三讀，加班換補休的規定，引來學者和輿論的質疑，認為這反而可能會讓勞工加班拿不到加班費，也換不到補休，政院發言人徐國勇表示，32 條之一是朝野共識，外界推論認為雇主可以拖延補休，然後就不了了之，這是極盡扭曲，事實上加班如果要換補休，發動權是在勞工，雇主不能片面要求勞工補休，如果這樣雇主可以處罰，最高罰 100 萬元。當勞工提出補休要求時，雇主也可以不同意，但雇主這時候就是要付加班費『當你加班以後，一定可以拿到加班費，因為發動權在你，然後如果你要求補休，雇主也同意，不可以無限制地今年拖明年，明年拖後年，一年內就要處理；如果沒有補休到的話，雇主在一年 (內) 就要付加班費，你不可以不付，這個也是有裁罰規定的。所以有關媒體報導，或是在網路上講說以後加班費再也領不到了，我們覺得這是把條文跟整個現實完全扭曲了......』

徐國勇說，這個條文可以確保勞工「一定」領得到加班費，臉書上提到的狀況根本不可能發生，修法就是要阻絕這種狀況。至於 34 條輪休不得少於 8 小時，36 條七休一原則，外界大多已經了解，所以把焦點放在 32 條之一，他希望一些過度解讀的人士能回頭細看條文內容。