挖礦潮＋電競換機潮蠢動 板卡廠12月業績超預期 股價大漲

比特幣挖礦潮再起，電競換機潮蠢動，顯卡漲價勢頭方興未艾，台板卡廠 12 月業績優於預期，族群股價全面強漲，除撼訊 (6150) 開盤跳空漲停鎖死之外，技嘉 (2376)、映泰(2399) 盤中亦一度亮燈漲停，微星 (2377)、華擎(3515) 最高也都大漲 6% 左右，連帶包括宏碁 (2353)、曜越(3540) 等電競概念股也獲買盤湧入，大漲 3-4%。板卡廠除了撼訊 12 月業績爆衝創高，映泰也以 3.85 億元，較上月跳增 64.3%，年增率高達 72% 創高；技嘉 12 月營收 55.6 億元，月增 0.3%，年增 48.9%，為單季最高月份；微星 (2377) 也有 94.3 億元，優於預期，僅較上月下滑 9.55%，年增率則有 12%；華擎單月營收為 7.52 億元，月減 11.6%，但年增率有 22.77%；曜越則為 2.8 億元，月減 8.7%，年增 5%。



此外，電競顯卡散熱風扇大廠動力 - KY(6591)12 月營收衝上 1.58 億元，較上月增逾 8%，年增率達 30%，一舉創下歷史新高紀錄。因近日漲多，週四 (11 日) 休兵，盤中多處下跌局面。該公司指業績創高主因為挖礦以及韓國熱門線上遊戲「絕地求生」開放公測所激勵。



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