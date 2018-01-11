〈房產〉華固今年推蛋黃區及內湖兩大住宅建案 總銷衝82億元

華固建設 (2548-TW) 在台北市都更案「華固敦品」今 (11) 日正式公開，總銷高達 60 億元，此都更案加上與新光人壽合建的內湖區「碧湖天」建案，兩個建案將成華固今年新推出的住宅建案，總銷案量合計 82 億元。

華固在台北市文化南路都更案「華固敦品」，基地面積 460 坪，將興建地上 23 樓、地下 6 層的大樓，預定今年下半年動工，2022 第 1 季完工，其中住宅戶數為 55 戶，可售戶數為 29 戶，規劃為每戶 60 坪到 120 坪格局。

依代銷商新聯陽對於「華固敦品」住宅的開價，住宅在 6-23 樓，分為層 4 戶及每層 2 戶的規劃，每坪開價價位在 220-260 萬元，依此一開價價位計算，「華固敦品」住宅的每戶開價將超過億元。

華固與新光人壽合建的內湖區「碧湖天」建案，也將在本月底推出，此建案基地面積 1000 坪，可銷售戶數 51 戶，規劃 30-57 坪格局住宅產品，總銷估計為 22 億元。

華固建設去年全年營收達 103.76 億元，年減 12%，為歷年次高，今年主要營收和獲利來源，將靠新完工成屋銷售挹注，包括「華固天鑄」、「華固華城」等，此外，華固總經理洪嘉昇指出，華固在景美的地上權住宅案逾 200 戶成屋，將在 4 月推出銷售。