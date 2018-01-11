卓越2017營收創新高 衝刺「陳立教育」品牌市占率

卓越 (2496) 指出，看好未來持續以 K-12(幼稚園到高中)的架構逐步擴展兩岸分校數量，以及數位教育產品及服務上都將採取更積極的發展策略，將帶動整體營運成長。卓越目前積極開發高中與國中之雲端智慧數位課程，而鎖定國小一至六年級為主的兒童菁英數學課程教材之數位化，有機會於上半年完成，將帶動營運成長。卓越公布 12 月合併營收達 8914 萬元，年成長 94.45%，累計第四季合併營收達 2.44 億元，改寫歷年單季新高水準，年成長 167.44%。累計 2017 年營收為 8.72 億元，年增 298.88%，也創下歷史新高紀錄。



卓越表示，旗下光纖事業與教育事業雙引擎進入傳統產業旺季，而光纖事業除通信用光纖需求因中國三大電信業者拓展 4G 及 5G 無線網路的布建而穩定成長，影音傳輸用特殊光纖之市場需求也因歐美聖誕新年假期旺季持續上升。



另外，歐美製造業者今年逐漸推動生產自動化，也使得卓越提供之特殊光纖產品出貨持續暢旺，光纖事業銷售表現較 2016 年同期有所成長。



教育事業方面，受惠高中部學員為準備 1 月底大學學測考前最後衝刺階段，帶動高中部開課表現持續暢旺，再加上陳立教育於 2017 年第三季國、高中部暑期招生旺季期間，取得優於 2016 年同期招生表現，在完善 K-12(幼稚園到高中) 全方位教育平台效益持續發酵，皆係挹注卓越在單月、單季與全年營收繳出歷史新高之重要關鍵。



卓越指出，為持續提升「陳立教育」品牌於台灣教育市場占有率，在專業名師陣容、高度客製化學習教材、以及線上數位學習平台等競爭優勢下，滿足每位學員在更完善的學習過程中成長，並於 2017 年起全力衝刺國中、國小等教育領域，再加上與高雄易禾集團合作成立教育諮詢公司，整體效益將自 1 月起逐步顯現，除帶動陳立教育於全台共 11 所分校進一步增加至 15 所分校據點，亦有助於創造國中部學員突破 1500 人水準，可望挹注國中部營收比重朝雙位數目標邁進。



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