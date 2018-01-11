中國挖礦產量占全球八成，官方再度整頓比特幣，逐步削減挖礦規模

【財訊快報／陳孟朔】市場傳聞中國將限期關停比特幣礦場的同時，包括《華爾街日報》、路透和中國內地的多家媒體報導，消息人士表示，中國官方雖沒有嚴格到需要限期清退的地步，但已下發文件，要求「積極引導」企業有序退出比特幣挖礦業務。報導說，互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室 1 月 2 日向各地下發這份文件，並要求定期報送工作進展。



路透報導，中國央行指示要求地方政府從電力供給入手，逐步削減比特幣挖礦規模。澎湃報導，2017 年 11 月中下旬，互金整治辦就已經召開會議，專門討論引導礦場退出的問題。



上述監管體系的消息人士表示，「比特幣交易平台已經在國內不存在，挖礦這個相關的周邊行業也不會被認可」。但他認為，規範用電不是中國金融監管部門需要做的事情，還是要合理引導比特幣挖礦企業退出。



這名消息人士也提到，全國金融工作會議的主要會議精神是防範風險、服務實體經濟，而挖礦本身不是為實體經濟服務的，規範整頓挖礦與互聯網金融專項整治的要求也是一致的。



目前中國的挖礦產量在全球位居第一，占總產量的 80%。雖然中國取締比特幣交易所，但是比特幣礦場並不打算退出中國，主要是中國中西部地區電價低，挖礦成本低。



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