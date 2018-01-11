電信三雄去年獲利 台灣大EPS 5.45元奪冠

電信三雄去年自結財報出爐，其中台灣大哥大 (3045) 以每股盈餘 (EPS)5.45 元，連續 6 年蟬聯獲利王，其次是中華電信(2412) 的 5.01 元、遠傳電信 (4904)3.33 元排名第三。台灣大哥大去年 12 月合併營收 106.13 億元，年增 2.35%，推估每股盈餘為 0.31 元，台灣大哥大自結去年全年合併營收 1171.7 億元，稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA) 為 327.6 億元，營業利益 190.7 億元，稅後淨利為 148.2 億元，稅後 EPS 為 5.45 元，超越財測 3%，連續 6 年穩居電信業之冠。



台灣大表示，維持 4G 經營績效，輔以行動加值服務及 momo 電子商務的成長挹注，若排除國內漫遊業務後，稅後淨利與去年同期相比，年成長達 4%。



中華電信去年 12 月合併自結營收 219.3 億元，營業成本及費用為 189.9 億元，營業淨利為 28.9 億元；歸屬於母公司業主淨利為 24.5 億元，年增加 22%，每股盈餘 0.32 元。



累計去年度合併自結營收 2275.5 億元，年減少 1.1%；營業淨利為 467.3 億元，年減少 2.9%；；歸屬於母公司業主淨利為 388.6 億元，年減少 3%；每股盈餘 5.01 元。



中華電信財務長郭水義表示，去年第四季財務績效較前一年同期提升，去年第四季合併自結營業收入為 609.2 億元，年增加 4.4%；營業淨利為 104.6 億元，年增加 5.1%；稅前淨利 107.7 億元，年增加 10.7%。



截至去年 12 月底止，光世代寬頻用戶數達 355.2 萬戶，100Mbps 以上客戶達 128.2 萬戶。MOD 客戶數達 160.2 萬戶，年成長 20.3%。行動上網客戶達 734.7 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 57%。



遠傳電信去年 12 月合併營收 76.64 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 19.48 億元與 5.31 億元，12 月單月每股盈餘為 0.16 元。



累計去年全年，遠傳合併總營收為 920.7 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 281.68 億元與 108.57 億元。自結每股盈餘為 3.33 元。



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