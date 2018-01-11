〈印度鬆綁蘋果受惠〉衝直營通路 代工廠緯創可望受惠

印度政府宣布，鬆綁外商投資法令，將有利於蘋果 (AAPL-US) 擴展印度市場，法人預期，目前在印度協助蘋果代工組裝的緯創 (3231-TW) ，將可直接受惠。

緯創 (3231-TW) 因應大客戶蘋果 iPhone 需求而進入印度設廠，而蘋果也已委託緯創在印度班加羅爾的工廠，製造首批在印度生產的 iPhone，今年還有新一代的 iPhone SE。法人推估，iPhone SE2 可能會在 2018 年上半年發表，緯創可望在 2018 年第 1 季開始出貨。

對於印度布局，緯創董事長林憲銘日前指出，相關細節不能透露，但是他強調，印度是一個大型的內需市場，要經營就必須要有所布局。

鴻海 (2317-TW) 印度手機廠用地也在去年第 4 季找到，將落腳 JNPT 港口的經濟特區，不過由於仍在初期階段，因此儘管印度政府放寬外商投資，但對鴻海的挹注相對有限。法人表示，印度政府給的 3 年緩衝時間，將是鴻海趁機大舉擴展印度布局的大好時機。

鴻海為了響應印度製造政策，之前就計畫將在 5 年投資印度 50 億美元 (約新台幣 1500 億元)，原計畫在新孟買的 Turbhe 區，而且也已找到 2 塊土地，面積 20 萬平方英尺，不過仍無法滿足需求，最後還是決定另尋用地。

為了擴大印度布局，鴻海日前也由子公司 Wonderful Stars Pte. Ltd. 公告取得 Rising Stars Mobile India Private Limited 股權，為鴻海印度孫公司現金增資，投資金額為 9990 萬美元 (約新台幣 29.6 億元)，主要將作為業務擴展及營運資金需求。