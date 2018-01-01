全台瘋跨年 台灣大跨年夜上網傳輸量爆增近2倍

送走 2017 年迎接 2018 年，全台各地瘋跨年，電信業者也是全力備戰，統計跨年夜上網傳輸量激增，台灣大 (3045-TW) 4G 數據使用量較去年跨年夜成長近 2 倍，遠傳 (4904-TW) 跨年數據傳輸量最高峰時段年增 146%，中華電 (2412-TW) 統計各地行動寬頻總流量年增 30-50%。

台灣大指出，統計 4G 數據使用量大幅成長近 2 倍，尤其跨年前後的 10 分鐘，數據使用量呈現垂直飆升，台北信義區的跨年熱區網路流量成長約 75%，分析應該和許多民眾大量使用社群網站直播功能，或透過通訊軟體等向親朋好友拜年有關，一舉衝高跨年夜的網路數據使用量，顯示行動通訊用戶的拜年習慣進入成熟接段。

台灣大表示，旗下 myVideo 繼線上同步直播台北跨年晚會，線上觀看流量再度爆大量，其中，首度站上台北跨年舞台的韓國天王 Rain 壓軸倒數，myVideo 瞬間流量爆衝，整體流量較去年成長 40%，累積高達 140 萬人次透過 myVideo 行動平台觀賞台北跨年表演，顯見行動影音已經蔚為風潮。

另外，myVideo 觀察跨年連假期間以劇情、喜劇、驚悚類電影最受歡迎，最熱門的電影依序為《敦克爾克大行動》、《閨蜜假期》、《模犯生》，其中《敦克爾克大行動》更創下單日觀看次數超過 12000 次成績。有趣的是，許多民眾跨年太 HIGH 捨不得太早入睡，不少人紛紛在深夜打開 APP 看片，2018 年 1/1 凌晨 0:00 到 6:00 的收視流量比平日清晨同一時段，超過 60% 以上。

遠傳動員近 200 位工程人員在全台包括台北市政府、新北歡樂耶誕城、麗寶樂園、高雄夢時代、台南跨年活動等全台人潮聚集的區城，執行跨年訊務疏通作業。

遠傳指出， 統計 2017 年 12 月 31 日全日的數據傳輸量年增 141%，跨年數據傳輸量的最高峰時段 (2018/1/1 0:00~1:00)，年增 146%，顯見社群網站影音直播行為仍炙，民眾仍偏好使用即時通訊軟體分享動態祝賀影片，傳達最直接的問候。

中華電指出，因應全區跨年活動大量人潮通信需求，在全台活動場域增設超過 300 部最新型高效能基地台，活動期間各地行動寬頻總流量年增 30-50%，現場實際測試，網速明顯提升數倍，行動寬頻、語音及簡訊都維持暢通。