又一家機構預言2018年油價可能升至80美元

摘要：當油價創下近三年新高、布油逼近 70 美元的時候，又一家機構預言 2018 年油價可能上漲至 80 美元。花旗集團指出，川普退出伊核協議和針對伊朗的制裁、以及 OPEC「脆弱五國」的原油供應波動都可能推高油價。

當油價創下近三年新高、布油逼近 70 美元的時候，又一家機構在 2018 年預言中認為油價可能會上漲至 80 美元。

花旗集團的 Ed Morse 在 1 月 9 日的報告中指出，川普退出伊核協議以及可能針對伊朗實施的制裁將對油價產生重要影響。

此外，OPEC「脆弱五國」的原油供應中斷，可能將油價推高至 70 美元到 80 美元的水平。

此前，黑石集團曾預言 2018 年 WTI 原油價格上漲到每桶 80 美元以上。不過黑石集團認為，推動油價上漲的因素主要來自於全球經濟持續復甦和來自發展中市場出乎意料的需求，以及生產乏力、庫存減少、OPEC 減產等利多因素。

美國退出伊核協議 / 制裁伊朗

去年 10 月，美國總統川普表示不再認可伊朗核協議（即《聯合全面聯合行動》JCPOA），並且威脅退出協議。

花旗指出，JCPOA 的破裂將可能使「伊朗原油出口量每天至少損失 50 萬桶，尤其是影響出口韓國、日本以及一些歐洲國家」，這將導致由原價格上漲 5 美元。1 月 12 日，白宮將需要再次決定伊朗是否遵守協議，屆時原油市場將迎來首個挑戰。

除了伊朗核協議，川普還可能「通過新立法單方面針對伊朗導彈計劃和該國的地區活動實施新制裁」，這也將對油價產生類似的影響。

花旗認為，美國實施制裁主要是針對伊朗伊斯蘭革命衛隊以及真主黨。一旦實施新的制裁，那麼就會給伊朗國內伊核協議的反對者提供退出伊核協議的理由，從而使美國恢復此前的所有制裁。

OPEC「脆弱五國」

對於原油市場而言，全球石油供應的中斷可能在 2018 年短期內大幅增加。

花旗指出，由於經濟不穩定和社會動盪，包括伊朗、伊拉克、利比亞、尼日利亞和委內瑞拉在內的 OPEC「脆弱五國」，2018 年原油產量中斷可能超過 300 萬桶 / 天。

報告認為，如果這一情形在 2018 年，尤其是 2018 年上半年發生，那麼屆時油價將可能升至 70 美元至 80 美元。

美國頁岩油 vs OPEC 減產協議

去年年底 OPEC 及俄羅斯等主要產油國決定延長原油減產協議至 2018 年全年，花旗認為減產協議提早結束幾乎是不可能的。

儘管此前多個 OPEC 產油國此前接連表態將考慮明年 6 月開始討論終結減產協議，不過花旗指出，今年 6 月削減減產目標仍不確定，減產計劃保持到年底甚至延長的情況也有可能發生。

原油產量的另一大不確定因素來自於美國頁岩油。花旗認為，美國頁岩油的產量可能出現生產過剩或者生產不足的混合情況。

報告指出，OPEC 減產協議和美國頁岩油產量將決定油價的走向：

一方面，如果頁岩油產量強勁增長以及 OPEC 和俄羅斯削減減產協議，原油庫存在 2018 年中期強勁增長，那麼布油價格可能快速回落到 50-60 美元的水平，並加速回落至 40-50 美元。

另一方面，如果頁岩油供應減少以及減產協議得到堅定執行，則可能導致庫存持續下滑，那麼這將意味布蘭特原油價格可能穩定在 70-80 美元的範圍。

『新聞來源／華爾街見聞』