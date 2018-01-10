國際油價期貨創3年來新高 中國油氣資源股攜手唱紅

中國證券網今 (10) 日報導，國際油價 9 日再次飆升。紐約商業交易所 2 月份交割的西德克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格收漲 1.23 美元，漲幅為 2%，報 62.96 美元 / 桶，創 2014 年 12 月 9 日以來收盤新高。倫敦 ICE 歐洲期貨交易所 3 月份交割的北海布倫特原油期貨價格收漲 1.04 美元，漲幅為 1.5%，報 68.82 美元 / 桶，同樣創下了自 2014 年 12 月份以來的最高收盤價。

報導指出，今 (10) 日早間，A 股和港股油氣資源股集體走高。A 股方面，截至發稿，海油工程 (600583-CN) 漲 5%，中國石油 (601857-CN) 和中國石化漲逾 3%，其他個股也基本上全面翻紅。港股方面，中海油田服務 (601808-CN) 漲 5%，中石化煉化工程 (2386-HK) 漲 9%，中國天然氣 (0931-HK) 和中國海洋石油 (0883-HK) 等漲逾 3%。

廣發證券分析師羅立波和王珂認為，短期的油價上漲主要原因是伊朗內亂和美國經濟數據強勁；中期來看，美國原油庫存創新低，而 OPEC 在 11 月底的會議上通過了延長減產協議的決定，全球供需持續扭轉，為油價上漲提供支撐。

廣發證券說明，儘管美國頁岩油產量創歷史新高，但鑽機數量趨於穩定將導致頁岩油產量增速放緩，未來與 OPEC 將形成弱博弈局面。

廣發證券表示，在油價震蕩向上、下游資本開支緩慢恢復的過程中，油公司出於盈利擴張和產能儲備考慮均需擴充外包服務和設備採購，行業在投資停滯 3 年後迎來投資和景氣的反轉時刻。

投資鏈條依然是從油氣到油服到設備，從陸上到海上，中國油服公司更多跟蹤新增訂單增速和客戶開工率變化。廣發證券建議關注海油工程 (600583-CN)、傑瑞股份 (002353-CN)、通源石油 (300164-CN) 等。