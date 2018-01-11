陸股農曆年前9成會上漲 外資搶紅包行情 元大滬深300正2飆漲停

依歷史經驗，陸股農曆年節前上漲機率高達 9 成，外資昨 (10) 日買超第一名個股為元大滬深 300 正 2(00637L-TW)，讓該股價今天延續多頭力道，盤中一度亮燈漲停，連帶相關認購權證也備受青睞。

據 CMoney 統計過去 14 年陸股於農曆年前後走勢，受惠於年節前投資氣氛偏多，中國上證指數漲多跌少，過年前的 10 日和 5 日平均漲幅分別有 3.23% 和 2.82%，上漲機率更逾九成。

而年後開盤也有逾 7 成機率開紅盤，且漲勢大多一路擴大，年後 10 日、20 日、40 日和 60 日平均漲幅分別有 1.76%、2.15%、4.73% 和 5.02%，且上漲機率介於七成到九成，故現階段市場普遍認為陸股接下來可望有一波紅包行情喜迎富狗年。

距離農曆過年約 1 個月，外資提前卡位紅包行情，昨天買超第一名為元大滬深 300 正 2，買超張數 15740 張，若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：滬深 2X 群益 75 購 01 (068158-TW)、滬深 2X 國泰 75 購 03 (068861-TW)、滬深 2X 元大 75 購 06 (069202-TW) 等。