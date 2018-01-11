蘋果庫克踢鐵板 巴菲特使用三星的掀蓋式手機

僅管 Berkshire Hathaway 是蘋果的第 5 大股東，執行長億萬富翁巴菲特在《CNBC》訪問中表示，他還是喜歡掀蓋式手機的簡單性，並表示 iPhone 市場尚未飽和，連蘋果執行長庫克都沒辦法說服他更換成智慧型手機。

巴菲特週三 (10 日) 受訪時，拿出一支三星的掀蓋式手機，指出蘋果的 iPhone 市場尚未飽和，他開玩笑地說：「當我終於買的時候，一切就結束了，我會成為最後一個買的人。」他同時透露：「Tim Cook 在聖誕節時再次寄來卡片，並表示今年一定要賣給我一支 iPhone，他每年聖誕節都會這樣提醒我。」

而巴菲特顯然不是唯一愛掀蓋式手機的使用者，2016 年的掀蓋式手機出貨量約為 5.1 億支，相較 2015 年的 5.43 億支略為下滑，同時間智慧型手機的出貨量，則是持續成長，從 2015 年的 14.4 億支成長至 2016 年的 14.7 億支。

蘋果股價日線走勢圖

僅管巴菲特目前沒打算更換成智慧型手機，但他的公司 Berkshire Hathaway 對蘋果 (AAPL-US) 仍深具信心，波克夏持有 13.4 億股的蘋果股份，市值約為 230 億美元，巴菲特告訴《CNBC》，從 2016 年開始買進蘋果股票，他從來沒有出售任何蘋果股份。