是修善？還是修惡？我們到底要什麼？

勞基法挑燈夜戰，通過三讀，這次慘烈的程度尤甚於上一次，怪不得前任行政院長林全不敢捅這個馬蜂窩。這幾天，我在即時通訊系統上跟郝明義先生為了勞基法論辯了很多次，一開始就為了勞基法修正，被勞團及時代力量封為「修惡」，我跟郝先生就有不同的意見。因為假如這次是修惡，那就是前面那一次修得很好，這次是往壞的修，才叫修惡。反之，如果是上次修法很糟糕，那麼這次修法應叫修善才對！



那麼我們來看看，去年勞基法通過一例一休，全國反對聲浪幾乎沸騰，第一個發難的是南投縣長林明溱，他說南投縣的觀光業被一例一休掐死了！我能不跳出來？他要求法務人員找出相關法令，要讓南投抗命，不要實施一例一休！不久，花蓮縣長傅崑萁要求一例一休暫緩五年實施。接下來柯文哲市長炮打一例一休，他痛批一例一休搞得天怒人怨，政府管太多、太複雜，他還說他可以連續工作 20 小時，他説計較一例一休的人不會成功⋯⋯



在台灣有高聲望的央行彭總裁也加入批評，他說一例一休缺乏彈性恐失敗！央行理事會還作成決議：政府要以限制勞動市場條件來提供勞工福祉，可能適得其反。



這其中工商界人士大吐苦水，最經典的是工總理事長許勝雄的淚訴：政府真的很殘忍，他説：政府存在的價值與意義，就是要提供安居樂業的環境，如果不能，政府存在的價值就會被打折，政策要讓多數人願意接受，才能成功，如果大多數人都怨聲載道，再好的政策也沒用！



去年的台中磐石會長交接典禮，小英總統應邀致詞，磐石會卸任會長鄭森煤、新任會長林錫銘當著小英總統的面，都痛陳一例一休對台灣的傷害。我感受到最強烈的一次是去年到新竹佛光山演講，到高鐵站來接我的一位女士手上抱著一個嬰兒，她接到我後，把小嬰兒放在後座的嬰兒車，我坐在嬰兒車旁邊。原來那是她的小孫女，本來她的兒子媳婦靠加班，一個月多賺五，六萬元，他們請了一個保姆，現在沒班可加，把小孩抱回給老母親照顧，這位女士一路上跟我痛訴一例一休的不是⋯⋯



現在勞基法又修了，這是因為前面的法有問題，這次才要修，怎麼大家吵成這樣？



其實，台灣的政黨吵來吵去，大家都說為勞工，其實更在乎的是選票！國民黨時代，民進黨反事必反，現在正好倒轉過來，民進黨執行國民黨政策，國民黨回來主張原來民進黨的主張，勞工只是大家的籌碼！



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