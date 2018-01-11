再融資與購屋貸款雙雙回升 美上週MBA抵押貸款申請上揚8.3%

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週衡量美國抵押貸款申請的指標呈現上揚局面，中斷過去四週連續下滑劣勢，因再融資與購屋貸款申請雙雙回升。

美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公佈的數據顯示，衡量截至 1 月 5 日止當週的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數上揚 8.3%，報 390.2 點。此前一週數據由初報的上揚 0.7%，修正成為下滑 1.6%。截至 2012 年 9 月 28 日止當週，這項指數曾來到 1,020.4 點，為 2009 年 4 月來高點。



根據 MBA 數據，上週再融資抵押貸款申請分項指數上揚 11.4%，至 1,259.2 點；上週購屋抵押貸款申請分項指數則是揚升 5.0%，成為 242.7 點。



成屋庫存數量有限，侷限了符合貸款條件的潛在買家的選擇空間。與此同時，雖然在聯準會可能持續上調基準利率的預期下，近期借貸成本有所攀升，但是就業穩定成長以及企業員工薪資加速成長的初步跡象，有機會持續支撐住房需求。



上週 30 年期固定抵押貸款利率由前一週 4.22%，向上攀升至 4.23% 的水準。15 年期固定抵押貸款平均利率則是由前一週的 3.64%，向上揚升至 3.66% 的水準。



上週再融資貸款申請占總申請的比例為 52.9%，前一週為 52.0%。



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