再融資抵押貸款申請止跌回升 美上週MBA貸款申款指數上揚0.7%

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週衡量美國抵押貸款申請的指標呈現上揚局面，中斷過去三週連續下滑劣勢，因再融資貸款申請止跌回升。

美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公佈的數據顯示，衡量截至 12 月 29 日止當週的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數上揚 0.7%，報 368.6 點。



根據 MBA 數據，上週再融資抵押貸款申請分項指數上揚 1.4%，至 1,151.9 點；上週購屋抵押貸款申請分項指數則是下跌 0.1%，成為 236.9 點。



部分美國民眾面對的信貸環境依舊偏緊，房產選擇餘地降低，加上房價上揚，都有可能抑制潛在購屋者的熱情。與此同時，穩定的就業成長、處於歷年低點的房貸利率，以及工資成長的初步跡象，仍持續支撐房地產市場。



上週 30 年期固定抵押貸款利率維持在前一週 4.25% 的水準。15 年期固定抵押貸款平均利率則是由前一週的 3.66%，向下滑落至 3.65% 的水準。



上週再融資貸款申請占總申請的比例為 52.0%，前一週為 51.8%。



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