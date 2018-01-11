分析員﹕港股今日低開 惟支持位上移至三萬一

美國三大指數自踏入2018年後首日同時低收，亦拖累港股在美預託證券(ADR)表現，市場人士指出今日大市將會低開，惟將支持位上移至31000點。

道瓊斯指數收市報25369點，跌17點或0.1%，標準普爾指數收市報2748點，跌3點或0.1%，納斯達克指數收市報7153點，跌10點或0.1%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7748點，升17點或0.2%，德國DAX指數收市報13281點，跌104點或0.8%，法國CAC指數收市報5504點，跌19點或0.4%。

港股在美預託證券(ADR)走勢疲弱，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.12元，較本港收市價低0.8%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.36元，較本港收市價低0.5%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報11元，較本港收市價低0.4%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報24.33元，較本港收市價低0.3%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會低開，惟將支持位上移至31000點，並預料後市仍有上升空間。

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