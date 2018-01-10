〈台塑四寶業績發表〉集團去年獲利2372億元創新高 平均每日賺進6.5億元

台塑四寶今 (10) 日公布去年全年合併營收與獲利表現，集團獲利創歷史新高高達 2472.48 億元，年增 14.2%，等於每天就賺進 6.5 億元，其中台化 (1326-TW) 與台塑化 (6505-TW) 全年每股純益雙雙寫新猷，台塑 (1301-TW) 與南亞 (1303-TW) 則寫歷史次高紀錄，台化以高達 9.3 元的 EPS 登集團去年每股純益王。

台塑去年全年合併營收 2067.1 億元，年增 14.7%；全年歸屬母公司業主稅後純益 482.59 億元，創歷史新高，年增 22.5%，每股純益 7.58 元，為歷史次高，僅次於 2007 年的 8.36 元，年增 22.46%。

台塑表示，去年全年營收、營業利益與獲利均較 2016 年成長，符合原先預期，主要原因是銷售量差與銷售價差均有所增加，分別較 2016 年增加 178 億元與 87 億元。

從獲利表現來看，台塑去年受惠液鹼、AN、MMA、ECH 與 AE 等產品價格大幅上漲，利差擴大，推升營業利益年增 68.5% 達 219.3 億元，創近 6 年新高。

南亞去年全年合併營收 3061.4 億元，年增 11.2%；全年歸屬母公司業主稅後純益 545.17 億元，年增 11.6%；每股純益 6.87 元，為歷史次高，年增 11.53%。

南亞表示，去年受惠全球經濟復甦，化工產品與電子材料產品市況大幅增溫，價量齊揚，推升全年銷售價差增加 240.2 億元，銷售量差增加 240.2 億元，而營收主要貢獻來自台灣母公司與大陸公司。

從獲利表現來看，由於電子材料與化工產品獲利大幅增加，使南亞營業利益較 2016 年大增逾 1.2 倍、達 299.7 億元，且認列權益法投資收益打 315 億元，較 2016 年增加 39.3 億元。

台化去年全年合併營收 3584.21 億元，年增 12.3%；全年歸屬母公司業主稅後純益 542.56 億元，年增 23.8%；每股純益寫新猷，達 9.3 元，年增 24%。

台化表示，去年全年銷售量差增加 77.3 億元，銷售價差增加 314.9 億元，其中，售量增加主要來自台化寧波廠、達 59.9 億元，銷售價差則是受惠油價走升，加上下游需求增加，帶動成品售價上揚，又以 ABS、PIA 等表現最佳。

從獲利表現來看，台化表示，去年在油價上漲、原料與成品價差擴大，加上下游維持高開動率與中國限廢塑料進口，產銷量提高，帶動營業利益較 2016 年增加 53.6 億元、達 387.97 億元；業外收益部分較 2016 年增加 67.1 億元，主要來自出脫南亞科股票獲利 18.7 億元與股利收入增加 12.2 元。

台化副董事長洪福源表示，光從本業獲利表現來看、每股純益就貢獻 5.11 元，較 2016 年成長 1.25 元，他指出，雖然去年產量並未增加，但推動高值化產品與成本降低等營運策略成效漸顯，他並將本業 EPS 成長歸功於「同仁的努力」。

台塑化去年全年合併營收 6241.08 億元，年增 14.3%；全年歸屬母公司業主稅後純益 802.16 億元，年增 5.9%；每股純益達 8.42 元，年增 5.91%。

台塑化表示，去年全年銷售量差減少 39.9 億元、銷售價差增加 819.4 億元，從各個事業別來看，煉油事業營業額較 2016 年成長 14%、烯烴事業營業額增加 14%。

從獲利表現來看，台塑化表示，煉油事業部分，去年受惠產品與原油價差保持穩健，加上受到油價上漲所產生的購料時間差與庫存差利益優於 2016 年；烯烴事業部分受惠全球經濟成長穩健，終端消費需求暢旺，市場對石化原料需求熱絡，乙烯、丙烯與丁二烯等產品利差均擴大，使整體營業利益較 2016 年增加 54.5 億元、達 916.62 億元。