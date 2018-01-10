新鴻基地產（00016-HK）：建議按揭證券公司放寬按揭成數

新鴻基地產（00016-HK）執行董事郭基輝介紹，市場正面對加息上行環境，他認為考慮銀行體系的穩健，不宜放寬銀行的按揭成數；但政府旗下的按揭證券公司，有關的物業按揭成數，則應與時並進，有所放寬。現時按揭證券公司只為400萬港元樓價以下公司，提供90%按揭成數，而400至600萬港元的物業，則提供80%按揭。他指出，現時400萬港元的一手住宅物業，在香港已絕跡，而二手市場供應量，據報導2017年亦只得1.2萬個單位！他建議，按揭揭證券公司宜將90%按揭成數，放寬至600萬元的住宅物業。雖然會對其資產負債表有所影響，但政府應承擔社會責任，協助年青人及首次置業人士。

雖然新地也有為旗下樓盤，提供較高的按揭成數服務，然而在商言商，他表示「不願看到賣100元物業，要借出80元！」而且亦非新地的老本行。而新地提供的按揭優惠息率，亦只適用於首兩年，第三年回復至正常息率水平。

另外，他也贊成土地供應專責小組最近建議，讓公私營合作發展住宅項目，他認為補地價無須特別優惠，而發展商需要撥出一定比例，售予首次置業人士。他指出，現時樓價一般高達600萬元，即使給予9成按揭，60萬元的首期，亦非很多年青人能夠負擔得起，需要設有針對性的首次置業房，為年青人提供優惠。

2018年的營商環境，他形容將更趨激烈；本港中小型發展商在投地方面更見進取，市場佔有率在提升，「地價較樓價增長更厲害！」新地仍會積極投地，但出價會量力而為。未來集團於內地資產及業務將會持續提升，目前內地資產佔集團整體約20%，未來隨著上海徐家滙和南京ICC項目相繼落成，內地的物業面積將提升1100萬方呎；另外集團也在粵港澳大灣區物色發展機會。

在協助年青人安居方面，郭基輝介紹，新地已跟聖公會合作，撥出元朗地鐵站附近一幅土地，用作發展為跨世代社會服務中心，總樓面10萬方呎，當中約1/2用作興建青年宿舍，低價租予年青人。由於是福利項目，租住的年青人需要為附設的老人院，提供義工服務；該項目將於2019年動工興建。另外，集團亦有其他福利房計劃在研究中。另外，新地2017年進行慈善籌款活動，籌得善款868萬港元，用作資助多項青少年支援活動。

文：周燕芬

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)