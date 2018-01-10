Line也要玩加密貨幣 傳正與多家公司商談合作

知情人士透露，總部位在東京的 Line Corp. 目前正努力，要在加密貨幣整合入通訊平台，以達到產品與服務的差異化。這則消息幫助 Line (3938-JP) 股價周二大漲 10%，不過周三開盤後下挫，跌約 2.82%。

據《彭博》報導，知情人士說，Line 正與多家公司商談合作，在包括 Line Pay 等支付應用上使用加密貨幣。基本的目標是要求產品創新，並有助於將使用者留在 Line 的生態系統中，增加他們的使用「黏度」。

Line 周二大漲至紀錄高點，主要是市場揣測他們正尋求與南韓的比特幣交易所 Upbit 合作，不過 Line 不願對此事發表評論。Line 目前市值約 1.2 兆日元。

近期愈來愈多公司將發展方向朝向區塊鏈或加密貨幣，股價也常因此獲得追捧飆高，對 Line 來說，他們正努力對抗 Facebook Inc. 及 Snap Inc. 等重量級競爭對手的挑戰，Line 希望透過整合加密貨幣，有助實力的提升。

Line 受歡迎的一大特色，是大量可愛的貼圖，近幾年來，公司尋求廣告業務擴展，最近 1 季的財報也優於分析師預期。Line 目前最主要的市場包括日本、台灣、泰國及印尼，每月有超過 1.68 億活躍用戶。