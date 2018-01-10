美國2017年天然災損高達9兆台幣 史上最高

2018 年開年，「炸彈氣旋」襲擊美國東岸及南部，吹襲紐約州、紐澤西州和康涅狄格州等地，造成的經濟損失尚無法估計。不過，2017 年美國遭遇大火、冰雹、洪水、龍捲風、旱災以及 3 次強列颶風等天然災害，損失高達 3060 億美元 (約 9.05 兆元新台幣)，創下美國史上最高災損金額，打破 2005 年造成的 2150 億美元的紀錄。

美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 可追蹤到 1980 年發生的 10 億美元的天氣災害。據環球網報導，美國歷史上 5 個損失最慘重的颶風中，有 3 個是在 2017 年創下的，「哈威」(Harvey) 造成德州大規模洪水的損失高達 1250 億美元，僅次於 2005 年的颶風卡催娜 (Katrina)；「瑪麗亞」(Maria) 在波多黎各的損失達到了 900 億美元，位居第 3；「艾瑪」(Irma) 橫掃佛羅里達州，損失 500 億美元，排名第 5；高溫引發的西部野火造成的損失高達 180 億美元，超過紀錄 3 倍。

據 NOAA 公佈的數據顯示，美國每年平均有 6 次 10 億美元的天氣災害，每年的損失超過 400 億美元。NOAA 的氣候監測負責人德克 • 阿爾恩特 (Deke Arndt) 表示，10 億美元的氣候災難的增加可能是由於氣候變化帶來的更多的洪水、熱帶風暴的增加，以及其他的非氣候變化，比如建築的位置、人們的移居。

南卡羅來納大學的風險與脆弱性研究所所長蘇珊 • 卡特 (Susan Cutter) 在一封電子郵件中表示，鑒於日益頻繁的極端天氣，尤其是在美國沿海地區，這或許是時候讓城市的發展更具韌性和可持續性。

阿爾恩特說，美國已經連續 21 年氣溫高於平均水準，與世界其他地區的氣候變暖效應一樣。煤炭、石油和天然氣的燃燒會釋放出吸收熱量的氣體，從而改變地球的氣候。

美國所有 50 個州的氣溫連續 3 年高於平均水準，亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州和新墨西哥州 5 個州，在 2017 年都經歷了有紀錄以來最溫暖的一年。溫度紀錄可追溯到 1895 年，繼 2012 年和 2016 年後第 3 溫暖的一年。