美國1兆美元基礎建設立法草案 參議員怎麼看？

美國總統川普在 2016 年選舉時，一再把改善基礎建設列為首要目標之一，共和黨和民主黨的參議員，以及相關人士，於週二 (9 日) 與川普政府的內閣會面，進行 1 兆美元基礎建設案的立法草案討論。

與會人員包含美國參議院環境與公共工程委員會成員、交通運輸部長趙小蘭、白宮國民經濟委員會主任 Gary Cohn 以及基礎設施政策總負責人的特助 D.J. Gribbin，川普則因同時間在討論移民法案，而沒有出席，但他表示希望盡快看到法案通過。

參議院環境與公共工程委員會主席，共和黨議員 John Barrasso 表示，此次會議目的，是給川普內閣機會，向國會議員解釋基礎建設法案的首要目標，民主黨議員 Tom Carper 認為，會議提供雙方溝通的管道。

基礎建設法案涉及美國道路、機場、港口和鐵路的改善，然而要在國會通過此法案，共和黨需要民主黨的支持，因為民主黨在參議院占有多數，有部份民主黨議員表達對法案的支持，但是 11 月將進行的國會中期選舉，可能將使情況變得複雜。

1 兆美元的基礎建設支出，不是一筆小數目，國會需要找到資金支持此項法案，高額的支出，可能會使兩黨議員反對此法案。許多共和黨議員希望私人機構能出資幫助此法案，以避免增加國債，但民主黨議員認為，因為金額龐大，政府提供資金市必要的。

而美國土木工程師學會 (ASCE) 在 2017 年的美國基礎建設報告中，將美國基礎建設評比為不及格的 D，包含橋樑、公路、水壩、飲用水、港口、機場、鐵路和學校建築等狀況，ASCE 指出，美國在未來 10 年，需要花費超過 2 兆美元，才能改善基礎建設。

若與全球其他國家相比，根據世界經濟論壇評比，美國的基礎建設品質在 138 個國家當中，排名第 12。