比特幣「泡菜溢價」高達43% 想從中套利只怕看得到吃不到

南韓 Bithumb 交易所比特幣報價今天來到 20000 美元，和 Coindesk 報價 14100 美元相差了 6000 多美元，其間溢價差高達 43%，令想進行套利交易的投資人心癢。

南韓 Bithumb 交易所比特幣報價今天來到 2000 美元之上。

Coindesk 比特幣今天報價約 14000 美元。

交易同一標的物，價差卻如此之大，並非市場常態，精明的交易員通常在秒速之間就會消化這些價差，如果像套利 101 指南說的，在美國買進比特幣，在南韓賣出，然後減去交易成本，無風險地賺取差價，真要這麼容易就好了。

當地人戲稱南韓比特幣的高溢價為「泡菜溢價」(kimchi premium)，在南韓的外匯和反洗錢的規定下，想從事套利交易的投資人，很難吞得下眾所周知的「免費午餐」。

「泡菜溢價」達 43%。

由於少了套利者的賣壓，使得南韓比特幣的價格受到散戶投資人的追捧，產生價格怪象，突顯出市場的斷裂和狂熱的投機，也因此廣泛追蹤加密數據提供商 Coinmarketcap 本周將南韓交易所排除在外。

但此舉引發了該網站比特幣價格的下跌，周一趺幅逾 10%，周二又跌了 2.6%，周三仍處於跌勢中。

南韓對比特幣強勁的內需

韓國人非常迷戀比特幣，根據 Coinmarketcap.com 的數據，南韓的 Bithumb 是全球排名第二的比特幣交易網站，在這個曾吹噓為世界上最活躍的股票指數衍生商品市場的國家，長期以來一直喜歡超負荷的金融投資，在投資人紛紛投入比特幣市場下，南韓總統最近甚至警告，比特幣可能會腐蝕該國的年輕人。

東京交易所 Quoine 的負責人 Mike Kayamori 表示，雖然南韓當局誓言要打擊過度的投機行為，但短期內可能會加劇狂熱，因為在進入監管前，投資人還是想要從中再賺一筆。

南韓的外匯限制

南韓規定，當地居民和在一年內向國外轉移超過 5 萬美元的公司，必須提交證明轉移原因的文件，但未必會獲得批准，且年度交易總額超過 1 萬美元必須向稅務機關報告。

這樣就設下了比特幣套利的關卡，因為當地投資人首先必須把韓元兌換成海外加密貨幣交易所接受的外幣，例如美元或歐元。

BitSpread 執行 Cedric Jeanson 表示，韓元是受限制的貨幣，不能輕易換匯。而且與加密貨幣套利有關的外匯交易，可能引發反洗錢的調查。

套利的波動風險

此外，要注意的是波動的風險，從南韓交易所轉移比特幣到其他交易所套利的另一障礙是轉移比特幣並非是即時的，如此一來，套利者就會面臨不利的價格波動。



金融通訊平台 Stocktwits 執行長官 Ian Rosen 表示，在這樣的空間裡，想做低風險的快速交易是不可能的。把錢轉入和轉出交易所是有困難的。而且很多交易所不受監管，容易遭到駭客攻擊。

潛在的套利方式？

首爾金融分析師 Moonsung Bae 說，可以使用其他加密貨幣，例如：以太幣，在不換匯的情況下，從「泡菜溢價」中獲利。



他的策略之一是在南韓購買以太幣，將其轉移到海外市場，兌換以太幣用於購買比特幣，將比特幣轉回韓國，並兌現。他說，只要南韓的以太幣溢價比比特幣溢價還小，這樣做就可以實現掙取差價。



Bae 表示，另一種方法是針對南韓交易所之間的價差進行套利，例如：周二南韓 Bithumb 交易所比特幣報價相當於 21751 美元，而 Upbit 交易所報價為 22674 美元。