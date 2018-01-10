【港股午評】港股半日升逾200點 12連升無懸念？

港股今早表現再次予投資者驚喜。今早大市低開2點後，跌幅一度擴大逾50點。當然以大市已連11日之勢，若今日港股出現調整亦屬相當正常。竟然，大市在低位回升，功臣又是騰訊控股(00700-HK)？不，今次功臣為內銀﹑內房及匯豐控股(00005-HK)，其中單是匯控已為大市進賬50點，即今早大市近四分一升幅是來自匯控。

恆生指數中午收市報31223點，升212點；國企指數中午收市報12368點，升113點，成交額為805.23億元。

匯控今早股價又再創逾一年新高，企穩在82元以上。除卻匯控外，恆生銀行(00011-HK)及中銀香港(02388-HK)等銀行股同樣錄得升幅。為何銀行股獲得投資者追捧？是否與渣打香港推出定息樓按計劃有關？渣打香港今次推出定息按揭計劃，反映出銀行已預期未來息口將會上漲，大型銀行自然可待息差擴闊時獲利更多。至於渣打香港的母公司渣打集團(02888-HK)，今早股亦曾創下一個月新高，或許反映出投資者認為定息按揭計劃有助改善銀行盈利水平。

反觀地產股今日普遍向下，新鴻基地產(000164-HK)及恆基地產(00012-HK)等地產股均低收。至於九龍倉集團(00004-HK)可以逆市上升，則難以揣猜投資者的心態或立場。應該如何看待九倉？實在不願意輕舉妄動。

內房股今日表現相當理想，其中碧桂園(02007-HK)股價更創下歷來新高。投資者追捧內房股，與大行指出，在今年首周內房股銷售表現優於預期有多大關連？目前仍無法作出回應。內房股的強勢可以維持多久目前難測，投資者不宜太進取。

反而油服股今日重覆了上周因油價攀升，而出現勁升的走勢。還是對油服股持抱持懷疑態度，投資者可以採取「且走且戰」的策略。

2018年1月10日中午12時37分

文﹕張偉倫

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