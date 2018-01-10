柬埔寨基礎設施3項目 獲亞洲開發銀行1.8億美元貸款

柬埔寨財政經濟部昨 (9) 日與亞洲開發銀行簽署 1.8 億美元的貸款協議，該資金用於修建道路、地方省份衛生與清潔水供應和小型農業發展等 3 個基礎建設項目。



柬國財經部部長溫本莫尼洛與亞行駐柬埔寨代表 Samiuela Tukuafu 在貸款協議上簽字。



高棉日報報導，柬國獲亞洲開發銀行貸款的第一個項目是道路修建項目，貸款額為 7000 萬美元，147 公里道路將獲得改善，3 個省 (波羅勉、暹粒和柴楨省) 的人民將從中受益。

第二項目是部分省份衛生與清潔水供應改善，4 個省 (馬德望、磅湛、暹粒和西哈努克省) 的 20.9 萬名人民將從中受益，該貸款項目為 5000 萬美元，該項目還獲得日本提供 1000 萬美元無償援助和法國開發署提供 4350 萬美元貸款，以及歐盟亞洲投資項目提供 509 萬美元無償貸款，柬埔寨政府則出資 1054 萬美元。

第三項目是小型農業發展與消貧項目，其將提高洞里薩湖周圍的農作物產量和促進該區域的經濟多元化，5 個省 (卜迭棉芷、磅湛、磅通、暹粒和特本克蒙省) 的人民將從中受益，亞洲為該項目提供 5000 萬美元貸款，國際農業發展基金提供 1000 萬美元貸款，以及政府出資 600 萬美元。