日央行削減購債、日圓回升新台幣早盤續貶觸29.6

日本央行削減購買 10 年期至 25 年期債券，市場揣測測寬鬆貨幣政策可能將結束，日圓回升至 112 價位，不過，由於韓元等亞洲主要貨幣兌美元走貶，新台幣兌美元今（10）日早盤也續貶，一開盤就貶值 6.4 分，以 29.6 元開出，目前在 29.59 元震盪。

財報季將至，美國投資人對股市依舊樂觀，道瓊工業指數重返上漲格局，收漲 102.80 點，漲幅 0.41% ，來到 25385.80 點；那斯達克指數上漲 6.19 點或 0.09% 至 7163.58 點。台股今日開盤漲 0.43 點，加權股價指數以 10915.32 點開出，隨後翻黑，目前下跌 20 餘點。

國際匯市部分，由於日本央行削減購買 10 年期至 25 年期債券，市場揣測可能意味著日本寬鬆貨幣政策將結束，日圓因而上漲，升破 113 價位，目前來到 112.32 日圓兌 1 美元；韓元則貶破 1070 價位，目前來到 1070.7 韓元兌 1 美元，而人民幣兌美元中間價 6.5207 元，也大貶 239 基點。

至於新台幣匯率，在韓元等亞洲貨幣兌美元走貶下，新台幣兌美元今日早盤以 29.6 元、貶值 6.4 分開出，但隨後轉趨盤整，在 29.59 元震盪整理。

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