勞基法三讀國民黨團諷「勞工工殤日」

立法院臨時會今 (10) 日三讀通過《勞動基準法》部分條文修正草案，國民黨團隨即在議場舉行記者表示，「今天 1 月 10 日民進黨強行通過勞基法，就是勞工工殤日」 ，這部史上最爛修惡勞基法，民進黨、總統蔡英文、行政院長賴清德將自食惡果。

國民黨立委王育敏指出，這次修法通過有三個荒謬的地方，第一個是限期審查，一定要今天 1 月 10 日過，周一才開始審查，周三就一定要過，這是涉及全國九百萬勞工權益的法案，下令限期審查，這是非常荒謬的事情。

王育敏說，這次修法採不斷電審查，在深夜大家精疲力盡、打瞌睡的時候，竟然整個院會在這樣的狀況，去審外面勞工這麼重視的勞基法，全世界的國會都不會這樣做，不讓委員休息也要趕著今天上午通過。

王育敏表示，修法方面急就章，沒有好好看法案內容，所有修正動議跟再修正動議，都是為了封殺在野黨的提案，像 32 條再修正動議，跟行政院版本一模一樣，這麼重要的法案，用這樣的詐術，就推出再修正動議版本。她強調，「今天 1 月 10 日民進黨強行通過勞基法，就是勞工工殤日」。

國民黨團副書記長蔣萬安則說，民進黨背叛勞工，站在人民對立面，將沒有臉面對勞工，民進黨團的版本完全壓榨勞工，使台灣再次進入極度過勞的狀況，不要再談什麼經濟發展不是建立在過勞上，這次絕對是「史上最爛修惡勞基法」，民進黨立委閉著按表決器、毫無同理心，勞工的生命安全將被葬送。

蔣萬安表示，執政者用什麼樣的心態，就會修出什麼樣的法律，勞工都是親人、家人、朋友，「未來有任何人過勞傷亡的案例，民進黨唯你是問」，民進黨是過勞死亡的劊子手，廣大勞工朋友不會原諒你們。

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