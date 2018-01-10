〈CES開展〉柯達相片推出「柯達幣」沾區塊鏈後股價暴漲117%

續之前的太陽能熱潮、電動汽車熱潮後，現在換加密貨幣熱潮發燒不斷。前「天人果汁」改名為「未來 FinTech 集團」換發新股票 (FTFT-US)、前「長島冰茶」改名為「長區塊鏈」換發新股票 (LBCC-US)、前生化科技 Bioptix 改名為「騷亂區塊鏈」換發新股票 (RIOT-US) 後，股價清一色的暴漲。

上一世紀做相機膠捲而出了名的柯達 Eastman Kodak (KODK-US) 也將加入這股區塊鏈熱潮。於 1 月 9 日 (週二) 至 1 月 12 日 (週五) 展覽的 CES 電子科技展上，還未更改公司名的柯達啟動了「首次公開發行貨幣」ICO，發行了柯達加密貨幣 KODAKCoin。

結果可想而知，柯達股價週二收盤暴漲 117.60% 來到每股 6.80 美元，而盤後也漲不停，再上升了 32.35% 奔至每股 9 美元。

柯達股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

（新）柯達小檔案 柯達於 2012 年宣佈破產保護，並於同年宣佈停止販售數位相機等產品線，而卓重於數位映像市場。柯達目前的業務包含了工業影印、影印零件及耗材、影印軟體、及精密材料，還有 2018 年的新業務 - 加密貨幣。

柯達提道，KODAKCoin 的新加密貨幣「將為攝影師們提供一個虛擬的加密貨幣總帳戶，使他們登記作品並獲取授權費用」。

而對於市場充斥許多看空虛擬貨幣的論點，著名投資作者 James Deporre 表示，這些論點都有一個致命的缺陷，那就是面對到漫無邊際、如海洋般的流動性資金，人們根本沒辦法預期到何時牛市會宣告終結。