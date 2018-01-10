漢來美食去年營收33.44億元，創歷史新高，展店效益Q1持續升溫

【財訊快報／陳品親報導】漢來美食 (1268) 去年合併營收 33.44 億元，較 2016 年增加 1.77 億元，年增 5.62%。惟今年農曆年適逢新曆 2 月中旬，較去年晚逾半個月，尾牙的場次多集中於 1 月份，因此漢來兩館宴會廳 12 月營收，與前一年同期相較有部分遞延，造成單月整體營收較同期減少逾 700 萬元。但受惠展店帶動營運，第四季營收 8.69 億元，仍較 2016 年同期 8.09 億元增加 7.42%。農曆年前進入餐飲業最旺季，漢來美食表示，今年尾牙訂席狀況較去年成長約 6%，但因今年農曆年時間點比前一年延遲逾半個月，使尾牙營收無法挹注於 12 月營收中。



漢來美食去年第四季一口氣開出 4 家餐廳，包括「漢來上海湯包」、以及「漢來軒」，另於開出全台第 6 家「漢來蔬食」台中分店，此外，香港米其林餐廳「名人坊」台南店也趕在 12 月底開張，為集團營運挹注全新動能，可望自今年首季起持續推升集團業績。



展望 2018 年，名人坊台灣第三家分店即將於 1 月在台中開幕，使集團旗下品牌餐廳總店數衝上 40 家，預估將為營收增添旺盛薪火。



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