研華攜手PCB廠成立智慧製造聯盟 劉克振：PCB產值高

響應政府推動「五加二」產業創新計劃，研華 (2395-TW) 偕同工研院、資策會、鼎新電腦、欣興 (3037-TW)、敬鵬 (2355-TW)、燿華 (2367-TW)、迅得 (6438-TW) 機械智慧製造聯盟，選定 PCB 產業作為首要智慧工廠解決方案導入對象，加速共創團隊 A-Team 成型。

研華董事長劉克振表示，本次計畫由工業局資助超過 1 億台幣，是國內規模相對大的資助案，同時攜手國內 PCB 代表性業者，其實陣容要叫國家隊也是可以。但是因為不好意思，所以 A-Team，希望未來 2 年時間要 PCB 打造工業 4.0。

劉克振表示，這個計畫要來要幫 3 家 PCB 廠商建構子系統，並透過 PCB 協會，建構設備聯網標準，至於選定 PCB 的理由。劉克振表示，是因為 PCB 的國產化很高，硬體幾乎都是國內廠商，同時全球有 40% 的 PCB 是由台灣廠商生產，產值夠高。

劉克振表示，希望能為 3 家 PCB 提供成功創新有價值的工業 4.0 系統，形成台灣最先進工業工業 4.0 示範個案，預計到 2019 年成立有規模、有願景的工業 4.0 共創公司 (暫名群研智造)，為台灣物聯網產業帶來開創引領效益。