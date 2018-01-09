台積電獨家代工蘋果A12處理器 安卓系手機將陷困局

綜合外媒 MacRumors、OFweek 電子工程網報導，消息人士稱，蘋果公司已選擇台積電作為 A12 處理器的獨家代工商，預計 2018 年下半年推出的三款新 iPhone 將採用該處理器。如無意外此款處理器將被用於今年蘋果 (AAPL-US) 的最新款手機。同時據透露，此款處理器將由台積電 (2330-TW) 獨家代工，並採用台積電 7nm FinFET 的工藝。

台積電股價

OFweek 電子工程網今 (9) 日報導，在目前的半導體廠商中，僅三星 (005930-KRX) 和台積電研發出 7nm 製程工藝，當然同樣的工藝在架構以及表現方面也有差異。據了解，三星雖然早於台積電研發出 7nm 工藝，但是在性能評估方面卻輸於台積電。

前兩年，蘋果在選擇處理器代工廠商方面會將三星和台積電兩者著重對比，認真考慮一番。不過自從三星在 A10 處理器製程工藝設計方面的表現遜色於台積電後，蘋果在選擇方面便開始傾向於台積電。另一方面，蘋果和三星互為競爭對手，這也是蘋果逐漸減少三星代工占比的重要原因之一。

2018 年各品牌手機晶片預測

去年 12 月 6 日，高通 (QCOM-US) 發布新一代驍龍 845 處理器晶片，除了性能、安全、AI 以及架構等方面升級外，還採用了 10nm 製程工藝。而在驍龍 845 處理器發布後不久，三星也推出了最新研發的 Exynos 旗艦處理器，同樣採用的是 10nm 制程工藝。

根據以往各手機廠商手機發布時間來推測，2018 年 2-5 月前後，魅族、華為、三星以及小米等手機廠商將發布新款智慧手機，而目前市面上最受關注、評價最好的處理器則為驍龍 845，不出意外，魅族、小米以及三星等廠商將會在最新的高端手機上搭載此款處理器 。

同時預測，在 2018 年下半年，華為、小米、OPPO、vivo、蘋果以及三星將推出高端級手機產品，這也將是手機市場最火爆的時刻。

在這其中，華為、小米、蘋果以及三星則都擁有自主研發的處理器，但是小米以及三星仍舊會選擇部分手機搭載驍龍系列處理器，而驍龍系列高端處理器幾乎是一年更新一代，所以驍龍 845 處理器或將成為小米以及三星在 2018 年的最好選擇。

另一方面，由於華為麒麟 970 的強勢，可以預料的是華為 Mate 系列的手機或將繼續搭載自研的麒麟系列處理器（至於華為在 2018 年會否推出最新麒麟產品，目前還未可知）。

手機產業的腥風血雨將開啟？

在智慧手機市場，三星以及蘋果一直為產業內的標桿，雖然目前手機產業呈現百花齊放、百家爭鳴的局勢，但是從近幾年湧現的指紋辨識、全螢幕以及臉部辨識等技術來看，三星以及蘋果仍舊是這些技術的引導者。

至於蘋果手機，可以肯定的是一定會全部搭載自研的 A 系列處理器，在 2018 年，如果蘋果新一代產品應用 7nm 制程工藝的消息被確認，蘋果 A 系列處理器使用台積電 7nm 製程工藝，那麽對於 Android 手機廠商而言，這將是一場碾壓式的戰爭 。對於其競爭對手，或將成為一場腥風血雨；而對於整個產業來說，或將成為轉折點。