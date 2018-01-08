人民幣升值 中國外儲11連升 站穩3兆美元

2017 年 12 月末，中國的外匯儲備規模為 3 兆 1399 億美元，較 11 月末上升 207 億美元，升幅為 0.66%，連續 11 個月回升並站穩 3 兆美元。2017 年全年外匯儲備增加 1294 億美元，3 年來首次實現年度增長。分析認為，美匯指數下跌，人民幣匯率升值是支撐去年外儲回升的主因。隨着人民幣匯率創新高，客盤逢低購匯需求旺盛，短期內或將面臨一定的盤整壓力。

2017 年 12 月外匯儲備增加 207 億美元，中國外管局指出，當月跨境資金流動和境內外主體交易行為進一步趨於穩定和平衡。國際金融市場總體小幅波動，主要非美元貨幣匯率上漲和資產價格上升，推動外匯儲備規模出現上升。

去年 12 月美匯指數下跌約 1%，歐元兌美元升值，人民幣兌美元上月中旬整體保持穩定，月末時則出現一波明顯的升勢，市場做多人民幣意願明顯提升。此前市場預計估值效應可能帶動當月外儲增加 100 億美元左右，而實際增長 207 億美元超過預期。從全年看，2017 年外匯儲備規模 1 月跌破 3 兆美元後穩步回升，年末較年初上升 1294 億美元，升幅為 4.3%。分析認為，這些數據都顯示資本流出壓力低於預期。

外管局表示，2017 年中國宏觀經濟運行總體平穩，保持穩中向好的態勢，推動跨境資金流動更加穩定平衡。國際收支形勢穩健為外匯儲備規模連續穩步回升提供了保障。對於未來走勢，在全球經濟持續回暖帶來外需增長、金融市場進一步對外開放、市場預期不斷改善的背景下，未來國際收支和外匯儲備規模將保持平衡穩定。

市場分析，美匯指數下跌，人民幣匯率升值是支撐去年外儲回升的主要原因。2017 年美元全年累計下跌約 10%，創 14 年來最大跌幅；人民幣則逆轉此前連續三年的貶值趨勢，人民幣中間價累計升 6.16%，人民幣即期累計升值 6.72%，均創出 9 年來最大年度升幅。籠罩在人民幣頭頂的貶值陰雲消散，人行也不必再持續消耗外儲支撐本幣匯率。

今年首周，人民幣匯率延續去年底以來的強勢，迎來開門紅，量價齊升，即期和中間價均創近 4 個月新高，在岸和離岸匯率一度雙雙升破 6.48 關口，升幅均超過 0.6%。香港《文匯報》引述建行金融市場業務分析師胡珊珊表示，新年第一周人民幣快速升值，是對疲弱美元和中國經濟金融形勢的綜合反映，但隨着人民幣匯率創新高，客盤逢低購匯需求旺盛，短期內預計將面臨一定盤整壓力。

對於今年人民幣匯率走勢，申萬宏源首席宏觀分析師李慧勇預計，由於中國在去產能以及房地產去庫存等方面取得的積極進展，經濟進一步回落的壓力有限，疊加逆周期因子等政策性因素的引入，人民幣趨勢性貶值結束，未來將呈現區間波動。

美元兌人民幣走勢

招商證券首席宏觀經濟學家謝亞軒預計，2018 年人民幣匯率將在 6.45 至 6.95 的區間內波動，主要受三方面因素影響：首先，逆周期因子加大人民幣匯率的雙向波動；其次，中國外匯市場供求更趨平衡，非居民償還外債進程基本結束，而中國大企業非理性對外投資也得到明顯遏制，同時由於匯率預期穩定，居民購匯需求減弱；第三，2018 年美元走強使得人民幣匯率的外部貶值壓力會有所上升。

《星島日報》援引星展香港財資市場部董事總經理王良享指出，自去年 5 月人民銀行在中間價定價機制中加入逆周期因子，市場對人民幣貶值的憂慮舒緩，離岸人民幣市場的投機炒盤亦明顯減少，利好外儲連升多個月。他又指，相信今年美國升息步伐不會太快，預期今年中國外儲仍會溫和上升。

另外，截至去年 12 月底中國黃金儲備總值約 765 億美元，按月微增 0.8%，總量 5924 萬盎司，是連續 15 個月持平。