今年火箭發射次數創紀錄 SpaceX明年要送宇航員上太空

12 月 23 日，馬斯克創立的 SpaceX 公司完成了今年最後一次火箭發射任務，成功利用「獵鷹 9 號」火箭將客戶銥星通信公司 (Iridium) 的 10 顆衛星送入了近地軌道。

《洛杉磯時報》報導稱，天空中突然出現的神秘亮光讓當地交通陷入停滯、並且在居民中引起了恐慌和好奇，此事還「驚動了」洛杉磯消防局。當地居民看到天空中的神秘景象後紛紛拿出手機拍攝，公路上的司機也停車拍攝，人們將其所拍圖篇和影音上傳至社交媒體。有網友表示，這「太美麗了」，「太神奇了」，「這是我見過的最不可思議的景象」，還有人以為是 UFO、「外星人入侵」..

這已經是 SpaceX 今年第 18 次發射火箭，發射次數超越了過去任何一年，也超過了所有競爭對手今年的火箭發射次數。統計顯示，法國的 Arianespace、波音公司和洛克希德馬丁合資創立的 United Launch Alliance 今年的火箭發射次數分別為 11 次、8 次。



商業航天聯盟（Commercial Spaceflight Federation）負責人 Eric Stallmer 向彭博社表示：「SpaceX 經歷了非凡的一年，他們激勵了很多人去探索什麼是可能的。」Teal 集團資深太空分析師 Marco Caceres 認為，SpaceX 目前在火箭發射數量上占優勢，公司的火箭回收機制讓發射成本降到業內最低，這正是其獲得大量業務的原因。

SpaceX 又稱「美國太空探索技術公司」，由馬斯克（Elon Musk）在 2002 年創立，該公司專注於研發可重複使用的火箭降低火箭發射成本，並提出了雄心勃勃的火星探索、移民計劃，目前公司估值已高達 210 億美元。

2015 年 12 月 21 日，SpaceX 在佛羅里達州發射了獵鷹 9 號火箭，史上第一次成功回收了一級火箭。此次火箭發射成本約 6000 萬美元，遠低於其他火箭的發射成本。2016 年 9 月 1 日，SpaceX 的獵鷹 9 號火箭在進行點火實驗時爆炸，摧毀了價值 2 億美金的以色列通訊衛星，並損壞了 SpaceX 公司的主要發射平台。公司隨即對爆炸事故展開調查，火箭發射也一度放緩。

SpaceX 公司的獵鷹 9 號火箭

如今，SpaceX 並不滿足於每年進行 18 次發射活動，彭博社報導稱，馬斯克和公司 COO Gwynne Shotwell 表示，2018 年將進行約 30 次火箭發射任務，客戶包括商業衛星營運商、軍事組織，以及美國國家航空航天局（NASA）。這些發射任務不僅會用到獵鷹 9 號火箭，SpaceX 還計劃打造重型火箭，在明年 1 月首次發射升空。

依託重型火箭，SpaceX 計劃在明年進行首次載人航天飛行任務。目前，SpaceX 、波音公司都和美國航天局簽訂了合作協議，兩家公司參與了美國航天局的 「Commercial Crew」項目，計劃將宇航員送入國際空間站。

『新聞來源／華爾街見聞』