港股出現超過18年以來最長升市後 專家教你看後市？

港股企穩31000點以上收市，並連升第11個交易日，累計升1777點，升幅約6%，是超過18年以來最長升市。恒指高開後反覆向好，並升穿31000點，收報31011點，升111點，升幅0.36%。主板成交額1334億元。

港股2018年氣勢如虹，投資者最想知的，莫過於恒指還有多少上升空間？匯豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，去年港股「大牛市」主要是與環球股市復甦同步及企業盈利所推動，當中MSCI中資股盈利增長接近15%、港股則有約7%，在企業盈利持續增長下，相信恆指仍有上升空間，惟需注意美聯儲或於三月加息及稅改等不明朗因素，第一季恆指波動性料會加劇及出現調整。

她又指，今年環球市場進入「慢牛」階段，加上環球流動性充裕，國內投資者對增加多元資產配置的需求上升，環球資金及「北水」仍傾向流入港股，不過今年股票回報差異化或會擴大，建議投資者以基本因素挑選股份，首推中資股及H股。

匯豐私人銀行亞洲投資策略員何偉華則指，今年首選投資主題將圍繞亞洲中產消費、中國創新科技、中資金融及「一帶一路」基建四大範疇，並看好環保、醫療保建、生活質素及創新金融等板塊，至於基本消費股及公用股則較看淡。

渣打財富管理相信，今年恒指升幅將少於去年。渣打較看好金融及科技股，但須留意美國加息步伐會否加快，以及通脹會否失衡，繼而令環球經濟出現轉捩點。

富達國際亞洲機構業務(日本除外)投資策略董事簡立恆認為，今年環球股市前景仍然樂觀，主要是經濟及企業盈利情況仍然正面，但他擔心內地貨幣緊縮情況或財政措施未必如去年般多，或會令中港市場風險增加，可能令市場出現調整。他預測今年第2季，市況或會稍為放慢，同時若下半年市場已經消化好消息，不排除中港甚至環球股市或有調整。

香港打工仔的強積金應否調動？富達國際香港退休金業務總監陸劍平表示，雖然去年港股表現良好，但不鼓勵投資者因短期情況調整強積金配置，因為強積金為長線投資，認為較年輕強積金成員可以採取較高風險的投資配置。

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