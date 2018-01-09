當沖降稅後 顧立雄：55%當沖客都賺錢而且比以前多

現股當沖降稅自去（2017）年 4 月 28 日上路後，不僅激勵台股量能，金管會主委顧立雄 9 日表示，當沖降稅實施後，有 55% 的當沖投資人是獲利的，高於降稅前的 50%，同時獲利金額也較降稅之前高。

此外，顧立雄也指出，金管會持續健全及活絡資本市場，目前正推動權證連結國內期貨商品，預計上半年推出，另也研議開放證券商發行指數投資證券（ETN）商品。

由於之前傳出現股當沖降稅後，讓投資人「月月賠錢，白忙一場」，顧立雄 9 日澄清這部分算法不對，不能用當沖賣出金額減去買入金額，再扣稅費，來判定當沖投資人都虧損，根據證交所更精細計算當沖投資人帳戶後，即便扣除證交稅及手續費後，有 55％的當沖投資人是賺錢的，不僅比例高於降稅前，賺的錢也比當沖降稅前還多。

金管會證期局補充指出，根據證交所統計，若以 2016 年 1 月至 10 月來看，當沖降稅前投資人有 50％是獲利，扣除交易稅及手續費後，平均每戶每日靠當沖賺新台幣 2105 元，而當沖降稅實施後，至 2017 年 10 月底，扣除證交稅及手續費後，有 55% 常沖投資者是賺錢的，平均每戶每日當沖賺 3549 元，相較 2016 年同期不僅獲利者占比增加，獲利金額也較降稅之前多。

此外，根據證交所統計，自 2017 年 4 月 28 日現股當沖降稅實施後，至今年 1 月 8 日，台股日均成交量 1474.47 億元，相對 2016 年的 987.48 億元成長 49.32%，而截至去年 11 月底，當沖開戶數有 4 萬 4070 戶，也較去年 3 月底增加 2 萬 4126 戶。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』