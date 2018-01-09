炎洲去年12月營收衝6年新高 全年189.7億元創近3年高

膠帶廠炎洲集團 (4306-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月合併營收 25.6 億元，月增 55.18%，年增 63.59%，創 2011 年 11 月以來新高；第 4 季合併營收 57.81 億元，季增 26.6%，年增 22.44%；全年合併營收 189.73 億元，年增 1.15%，為近 3 年以來新高。

炎洲表示，由於原油價格維持高檔，帶動薄膜與膠帶外銷業績維持高檔，加上林口旺洲極品建案開始交屋入帳，使 12 月營收顯著成長。

展望後市，炎洲表示，隨著膠帶與薄膜業務在外銷訂單持續增加，加上原物料價格穩定上揚，旗下萬洲石化營運將可持續好轉，可望達損益兩平，另一方面，林口極品建案的獲利與出售 LGL 股權獲利，將可於本季逐步認列，營運樂觀可期。

炎洲近年來開始組織調整，進行內部垂直整合，包括生產自動化、汰換老舊設備等，2016 年由於出售薄膜產能中的不良設備，加上匯兌損失，營運陷入虧損，全年每股淨損 0.22 元，然而，去年起在膠帶、薄膜與包材等業務穩定成長下，炎洲順利擺脫 2016 年虧損狀態，營運體質轉佳，去年前 3 季稅後純益 2.24 億元，每股純益 0.51 元。

法人預估，炎洲去年前 3 季 EPS 為 0.51 元，預估在第 4 季獲利挹注下，全年 EPS 上看 1.5 元，挑戰近 4 年來新高。