健鼎湖北仙桃廠新產能開出 去年Q4營收125億元續創新高

PCB 廠健鼎 (3044-TW)今 (9) 日公布去 (2017) 年 12 月營收 41.1 億元創新高，單月營收連 5 個月站上 40 億元大關，月增 5.1%，年增 12.95%；健鼎在湖北仙桃廠新產能開出帶動下，去年第 4 季營收延續第 3 季再寫歷史新高，單季營收 125.96 億元，季增 2.4%，年增率 11.61%。

同時，健鼎科技 2017 年全年營收也以 458.19 億元創新高，年增 5.3%。

健鼎科技在湖北仙桃廠新增每月 60 萬呎產能開出挹注下，推升去年第 4 季營收的再創新高，而今年將有再擴充產能的規劃，該公司指出，今年的資本支出規劃將維持在 40-50 億元，主要在於擴充湖北仙桃廠的新產能。

健鼎目前是中國大陸第 2 大 PCB 廠，產值僅次臻鼎 (4958-TW)，而健鼎在湖北仙桃廠於今年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，湖北仙桃廠的新增產能已逐步開出，同時，今年還要再投資 40-50 億元擴充湖北仙桃廠的新產能，預計 2018 年再增加每月 60 萬呎的新產能。

健鼎生產 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠將在去年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，未來湖北仙桃廠不排除也投入汽車板的生產行列。

健鼎累計去年前 3 季稅後純益為 32.49 億元，年增 38.8%，每股純益為 6.18 元。在客戶端需求高峰延續的同時，健鼎去年第 4 季營收將較改寫第 3 季營收新高紀錄，去年全年營收 458.19 億元創新高，年增 5.3%。