【港股收評】恆指11連升創逾十七年來最長升浪

港股今日終於企穩31000點，為自2007年以來首次。計及今日大市已連升11個交易日，為1999年11月以來最長升浪。雖然今日大市高收，但是過程相當反覆，大市曾在早段轉升為跌，其後才再展升勢。隨著大市再創逾十年新高，而成交額繼續在1300億元或上，維持在本月底前大市可以創下歷來新高，並相信動力來自股王騰訊控股(00700-HK)。

恆生指數收市報31011點，升111點，國企指數收市報12255點，升20點，收市報1334億元。

騰訊今日再創歷來新高，股價突破446元，在今午的文章已指出，目前無須要為騰訊股價設上限，總之投資者視乎自己的承受能力或獲利空間，以決定應該如合處理手頭的騰訊持股。當然已持有正股的投資者，可以利用窩輪及牛熊證產品來對沖騰訊股價走勢。若投資者過份憂慮騰訊前景，但是卻不願放手，便可以考慮買入騰訊的認沽證或熊證，當然投資者將資金投放在騰訊的輪證產品時，不能可以太重碼之餘，更不可以利用孖展作槓桿式投資。請記得窩輪及牛熊證產品是為求對沖風險，而非希望藉此來答順風車。

至於其他科技股，今日普遍錄得升幅，其中閱文集團(00772-HK)股價再次力迫90元。從去年下半年起，科技股正計劃在香港股市掛牌，在今年下半年更有同股不同權公司來港上市，相信在未來一段時間，科技股仍是投資者炒作對象之一，特別是在第二季，相關股份會成為即將上市新股的影子股。

九龍倉集團(00004-HK)再次成為投資者追捧對象，升幅達4.3%，為一眾藍籌地區中表現最佳。為何九倉獲投資者追捧？實在是想不通。

醫藥股表現相信理想，其中在昨日宣布向大股東買入逾百億元資產的中國生物製藥(01177-HK)，今日股價曾升穿15元，全日升幅達5.7%。醫藥股為今年市場人士看好的對象之一，但是相關股份是否升幅太快？相信投資者自有定論。

2018年1月9日下午4時51分

文﹕張偉倫

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