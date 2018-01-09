《天堂M》點火 橘子12月營收月增2倍 創單月新高

遊戲營運商橘子 (6180-TW) 今 (8) 日公布去年 12 月合併營收，受惠《天堂 M》上市挹注強勁營運動能，單月營收 16.7 億元，月增 208%，年增 150%，寫單月營收新猷，可望達單月損平；第 4 季合併營收 27.09 億元，季增 30.55%，年增 35.3%；去年全年合併營收 84.81 億元，年增 1.7%。

橘子獨家代理的跨世代熱門手遊《天堂 M》於去年 12 月 11 日開服，橘子表示，該款遊戲已改寫多項台灣手遊市場新紀錄，目前已在 iOS 暢銷排行榜與 Google Play 最高營收榜寫下連續 4 周第一的好成績，累積會員數達 243 萬、最高日活躍人數逾 111 萬、最高同時上線人數破 40 萬人，人氣持續高升。

從《天堂 M》在韓國上線首月營收數字來計算，法人先前預估，橘子去年 12 月營收將在 10 億至 20 億元之間，橘子營收公布後果然如市場預期，繳出亮眼數字，法人認為，12 月營收雖創高，但行銷費用也相當可觀，預期 12 月將達到單月損平，至於本月與 2 月營益率則可望提升，獲利空間可期。



為衝刺《天堂 M》業績表現，橘子動員集團旗下事業群，並與各產業品牌進行跨界合作，盼能讓《天堂 M》走入玩家生活，橘子表示，旗下樂點 (GASH) 平台自《天堂 M》預先登錄以來便推出一系列優惠活動，目前 GASH APP 會員數已突破 100 萬人，並於 12 月底加碼推出《天堂 M》限量藍鑽禮包於全台通路販售。

橘子指出，寒假與農曆春節假期即將到來，各項遊戲改版與玩家活動將陸續展開，期待有更多玩家加入《天堂 M》行列。



展望未來，橘子表示，集團旗下支付、電商、新媒體等各事業體，將充分整合集團資源與自身優勢，盼能為《天堂 M》會員打造更多行動加值服務，並加速集團朝全生態網路企業轉型的速度。

橘子日 K 線圖



