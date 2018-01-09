雙品牌策略帶動 詩肯2017全年營收改寫新高

詩肯 (6195)2017 年 12 月合併營收為新台幣 1.85 億元，年減 1.92%，主要因農曆年節採購需求延後；但 2017 年第四季與全年合併營收分別為 4.82 億元與 18.05 億元，則改寫歷年同期新高，較 2016 年同期成長 2.63%、10.22%。

詩肯於 2017 年起，加速「詩肯柚木」與「詩肯居家」雙品牌展店步伐，截至 2017 年底，詩肯集團品牌門市數量達 118 家，包含詩肯柚木 83 家、詩肯居家 31 家及詩肯睡眠 4 家，已成為全台最大連鎖傢俱品牌。



詩肯透過移轉門市、強化電視廣告、社群網路等多元行銷與完善人員售後及物流服務策略持續發酵，推出耶誕、新春特惠與門市體驗等活動，帶動第四季「詩肯柚木」與「詩肯居家」平均單店營收，分別達 157 萬元、104 萬元。



詩肯表示，2017 年起針對「詩肯居家」品牌採取「細胞分裂」展店策略，透過「詩肯」集團品牌形象，加速打開「詩肯居家」品牌市場接受度，2017 年「詩肯居家」品牌營收比重自 2016 年的 12.96%，提升至 18.53%，扮演驅動集團整體營運成長的主要引擎。



「詩肯居家」品牌主打北歐平價時尚皮沙發及系統傢俱產品，鎖定 25 歲至 40 歲年輕消費客群，為因應年輕消費族群傢俱喜好，每季推出約多款傢俱新品，隨著「詩肯居家」品牌比重持續攀升，未來將逐步加大「詩肯居家」品牌行銷力道，有助於挹注詩肯集團營運保持良好成長動能。



展望 2018 年，詩肯仍維持雙位數展店策略不變，看好「詩肯居家」品牌認同度提升，未來新門市展店將逐步由「細胞分裂」模式轉成「獨立門市」，有助於下降「詩肯柚木」與「詩肯居家」消費客群重疊，進一步擴大詩肯消費客群。



另一方面，詩肯集團仍持續針對旗下雙品牌門市結構優化、以及集團行銷宣傳、人員與物流資源整合等三路並進，有助於提升「詩肯柚木」與「詩肯居家」平均單店營收水準，挹注詩肯集團未來營運邁入下一階段成長期。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』