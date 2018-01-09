〈台彩銷售策略〉今年將推全新樂透遊戲 擬導入嗶經濟

台彩董事長薛香川今 (9) 日表示，去 (2017) 年台彩銷售業績儘管突破億元，達到 1195 億，但年增幅僅 1.4%，為了維持業績穩定增長，今 (2018) 年將創新行銷與公益宣傳雙管齊下，其中也推劃推出全新電腦型彩券遊戲，並導入「嗶」經濟，擬與電子票證業者合作，讓消費者可用電子支付方式購買公益彩券。

台彩總經理蔡國基表示，台彩因應數位化趨勢，在行銷手法及產品設計上，將以數位概念吸引年輕族群，其中也將運用今年上架的台灣彩券 APP，進行升級，當中除了優化 APP 中彩券相關資訊、刮刮樂體驗、兌獎等資訊外，也會透過策略聯盟，設計年輕人喜愛的主題遊戲，拉攏年輕族群加入進而帶動銷售。

此外，蔡國基表示，因應政府積極推動行動支付，加上民眾追求消費的快速和便利性，目前台彩積極與電子票證業者溝通，希望可以將電子支付導入彩券銷售系統，即未來消費者可望透過電子票證「嗶」一下，不用帶現金就可以買彩券，這部分還在努力規劃中。

根據台彩統計，18 歲以上有 8 成民眾都買過彩券，2018 年 1 月 1 日正式接任台彩總經理一職的蔡國基表示，在短短上任一個多禮拜，除了了解台彩產業特性之外，他也認為，生活是金融，彩券則是生活，要讓生活有更多的精采，而台彩過去努力創造歷史佳績，未來可望再創佳績。